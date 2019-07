Bardet, la renaissance !

"Un autre serait peut-être rentré à la maison, lui est resté. (…) Il a eu un sursaut d’orgueil comme l’ont les grands champions." L’hommage, signé Laurent Jalabert, dit beaucoup de l’épatante réaction dont a été capable Romain Bardet sur ce Tour de France en enfer pour le protégé de Vincent Lavenu. Un Bardet largué au général, après un début de Grande Boucle non seulement anonyme, mais qui avait vu le Français, candidat déclaré à la victoire finale, perdre pied dans les Pyrénées et même relégué dans le gruppetto ! Du jamais vu pour le Tricolore aux deux podiums sur la plus grande course du monde (2e en 2016 et 3e en 2017).

Une faillite qui, plutôt que de l’accabler, va le pousser à prendre de nouvelles responsabilités. Avec le soutien jamais démenti de son équipe AG2R-La Mondiale, et une humilité qui force le respect. "C’est vrai que c’est un rôle un peu nouveau pour moi, j’essaie de me redécouvrir, avoue-t-il au micro de France 2, après sa journée passée à l’avant de la course ce jeudi, entre Embrun et Valloire, à l’occasion du monumental triptyque du jour à plus de 2 000m (Vars, Izoard, Galibier). Seul le Colombien Nairo Quintana aura été capable de le devancer sur la ligne, mais l’essentiel est ailleurs, notamment dans ce maillot à pois, dont s’empare Bardet (*).

"Me battre pour ce maillot à pois"

"Le Tour de France est passé vite, j’étais vraiment inexistant, absent, reconnaît-il sans détour. Absent, c’est le mot, durant dix-sept ou dix-huit étapes... Il était temps de se réveiller et j’espère que ça va continuer sur les deux prochaines étapes (vers Tignes, puis Val-Thorens), que j’aime beaucoup aussi."

A l’heure de goûter de nouveau au podium, et à la cérémonie protocolaire, Bardet n’oublie pas les siens : "Ça va me faire du bien, c’est vrai que j’ai eu la chance d’être soutenu par toute mon équipe, par Vincent (Lavenu)… Je me demandais ce que je faisais là. Voir la course qui défile et qui se passe sans nous, c’est difficile à accepter. On savait que le Tour n’était pas fini… (…) C’est sûr que j’aurais aimé la victoire d’étape, consent l’Auvergnat. Quand Quintana est parti, j’avais déjà bien vidé le réservoir. Mais il me reste deux jours pour tout donner et essayer de conserver ce maillot à pois, surtout."

Un joli lot de consolation à Paris, encore impensable il y a quelques jours, mais qui n’empêchera certainement pas cette tête toujours aussi bien faite de procéder à l’introspection qui s’imposera. Parce que la souffrance fut trop forte pour ne pas tout mettre en œuvre afin de ne jamais revivre pareil calvaire : "Le plus dur à vivre, c’est que j’organise toute ma saison autour du Tour, je clame haut et fort que c’est ma course de référence et quand on passe totalement à côté, on se demande pourquoi on a fait tout ça… Il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup de tristesse et de remises en question. Maintenant, j’ai envie de me battre pour ce maillot à pois, mais ça n’enlèvera pas toutes les questions que je vais me poser à la fin du Tour. Pour l’instant, je veux savourer et retrouver un cyclisme d’attaque comme je sais le pratiquer et comme je l’ai fait aujourd’hui." Vivement vendredi !

-----------------------------------

(*) Bardet mène le classement de la montagne avec 86 points devant Tim Wellens de la Lotto-Soudal (74) et Damiano Caruso de la Bahrain-Merida (60).