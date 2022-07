Bardet : « Je veux rester en embuscade »

What a resilient, fighting effort from @romainbardet who pushed all the way to the line to take 11th place on Alpe d'Huez 🙌🏻 #KeepChallenging #TDF2022 pic.twitter.com/o5k77apZEs

— Team DSM (@TeamDSM) July 14, 2022

Bardet : « Je n'ai pas envie de me projeter trop loin »

Romain Bardet compte faire profil bas. Présent sur le Tour de France après avoir été contraint de quitter le Giro prématurément, le leader de l’équipe DSM a rivalisé avec les candidats au maillot jaune sur les pentes du Col du Granon puis lors de la montée de l’Alpe d’Huez. Quatrième du classement général à seulement treize secondes de Tadej Pogacar, dauphin de Jonas Vingegaard, le natif de Brioude a confié ce vendredi sur le plateau de France Télévisions que la lutte pour le podium de la Grande Boucle ne devrait pas le concerner. « Honnêtement, le podium, je sais que ça va être compliqué quand même. Deux coureurs me sont vraiment supérieurs, a confié Romain Bardet à l’arrivée de la 13eme étape, ce vendredi à Saint-Etienne, en faisant référence à Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Derrière, on est trois, quatre à être un peu pareil, je veux rester en embuscade. »Contraint à l’abandon pour maladie sur un Tour d’Italie pour lequel il nourrissait quelques ambitions, Romain Bardet a admis que les questions qu’il pouvait se poser avant le Grand Départ de Copenhague trouvent leurs réponses. « Je suis arrivé avec beaucoup d'incertitudes sur ma forme. Petit à petit, elles se dissipent, a confié le Tricolore. Mais il y a quand même des coureurs qui me sont supérieurs en montagne. Je n'ai pas envie de me projeter trop loin. » Mais, si l’occasion de remporter une étape se présente, Romain Bardet compte tout donner. « Ça reste mon but ultime », a-t-il ajouté. Après deux podiums sur le Tour de France en 2016 et en 2017, le coureur de l’équipe DSM admet que les attentes étaient alors trop importantes. « Il a fallu vivre avec, digérer, accepter mon niveau réel et continue d'avancer, parce que je n'avais que 25 ans, a-t-il ajouté. Je le vis mieux aujourd'hui, je suis plus fort qu'il y a cinq ans mais il y a encore plus fort que moi. »