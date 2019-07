Bardet conserve son maillot à pois 

L'arrêt de la 19e étape du Tour de France entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes, en raison d'un orage de grêle et d'une coulée de boue a permis à Romain Bardet de conserver le maillot à pois de meilleur grimpeur. Malgré le fait qu'il n'a pas pu prendre les différentes échappées dans les cols franchis ce vendredii, le leader d'AG2R-La Mondiale a pu limiter les dégâts. Avec 86 points au compteur, il compte toujours 12 unités d'avance sur Tim Wellens (Lotto-Soudal) et 19 longueurs sur Damiano Caruso (Bahrain-Merida). Avec son passage en tête de l'Iseran, Egan Bernal (Ineos) est revenu à 28 unités du Français. L'étape entre Albertville et Val-Thorens ce samedi scellera définitivement le sort de ce classement de la montagne, et désignera le successeur de Julian Alaphilippe, qui avait ramené à Paris la tunique à pois l'an passé.