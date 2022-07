Arrivée : L'absence des Champs-Elysées en 2024 évoquée par Anne Hidalgo

«La question n’est pas taboue» : et si le Tour de France n’arrivait pas sur les Champs en 2024 ?

Hidalgo : « On trouvera une solution »

Depuis plusieurs semaines, le sujet est sur les lèvres de beaucoup de monde. Alors que les Jeux Olympiques de Paris 2024 doivent s’ouvrir le 26 juillet, le Tour de France devrait se conclure à la même période. Une rumeur est récemment venue d’Italie suggérant que Nice accueillerait la conclusion de la Grande Boucle, qui s’élancerait trois semaines avant depuis Florence. Si Christian Prudhomme n’a pas caché l’intérêt des organisateurs pour un Grand Départ de l’autre côté des Alpes, le patron du Tour de France n’a pas évoqué le sujet de l’arrivée finale. Interrogée par le quotidien Le Parisien en marge de l’officialisation du partenariat de la Ville de Paris avec l’actuelle équipe B&B Hotels-KTM, Anne Hidalgo a confié que « c’est un sujet important » au sujet duquel « on parle avec Christian Prudhomme ». En effet, l’édile admet que « l’arrivée du Tour coïncidera quasiment avec l’ouverture des Jeux Olympiques ».Anne Hidalgo ne le cache pas « la question de l’absence des Champs-Elysées sur le Tour n’est pas taboue ». Mais la possibilité que la Grande Boucle s’achève hors de la Capitale pour la première fois de son histoire est loin d’être confirmée. En effet, la Maire de Paris assure que ses services et les organisateurs du Tour de France travaillent « ensemble en bonne intelligence aux solutions alternatives ». « On est pragmatique. On trouvera une solution, assure Anne Hidalgo. L’ouverture des Jeux, c’est le 26 juillet 2024. Cela signifie que pendant les semaines qui précèdent, la place de la Concorde devra s’organiser. » Les parties prenantes ont encore un peu plus d’un an pour trouver la bonne formule afin de maintenir coûte-que-coûte l’arrivée finale du Tour de France à Paris… si cela est faisable dans un contexte d’ouverture des Jeux Olympiques. Dans le cas contraire, la Grande Boucle devra innover et déroger à la tradition.