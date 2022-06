Arkéa-Samsic : Quintana et Barguil pour jouer le général et les étapes

Hubert : "Ne jamais freiner leurs ambitions et rêves"









« Le Tour de France est un moment important de la saison cycliste, un déterminant de la réussite, fait savoir le patron de l'équipe, Emmanuel Hubert. Le début d’année de l’équipe Arkea-Samsic a été brillant, mais pour nous, il est important de marquer ce Tour du sceau de notre réussite. Warren Barguil souhaite renouer avec le succès sur le Tour. Nous nourrirons également des ambitions pour le classement général avec Nairo Quintana. Mes leaders ont en tête ces objectifs, et comme je l’ai toujours dit ma position de manager général, est de ne jamais freiner leurs ambitions et rêves, mais au contraire de les nourrir, et de les accompagner dans leur volonté de performance et de réussite, le tout en se montrant audacieux .» On devrait voir les maillots rouges à l'avant ces prochaines semaines...









L'équipe Arkéa-Samsic pour le Tour de France :

A 32 ans, Nairo Quintana prendra vendredi à Copenhague le départ de son neuvième Tour de France, lui qui n'a plus manqué une édition de la Grande Boucle depuis 2014. Monté à trois reprises sur le podium lors de ses trois premières participations, mais seulement 28eme l'an passé à 1h33 de Tadej Pogacar, le coureur d'Arkéa-Samsic visera à nouveau le classement général cette année et sera le leader de l'équipe française. « Nous attendons qu’il prenne le lead et ses responsabilités sur ce Tour 2022. Qu’il réalise un bon classement général au soir des Champs-Élysées. Nairo aura des coureurs qui lui seront dédiés à 100%. Il doit avoir à l’esprit ce bon classement général, tout en ayant dans l’idée de viser un succès d’étape en montagne », fait savoir son directeur sportif Yvon Ledanois.Et pour cela, Warren Barguil sera la principale option. "On comptera sur son cyclisme d’attaque pour aller décrocher un succès d’étape. Ou selon les circonstances de course, notamment en première semaine, de réaliser un bon classement général final. Ce ne sera certes pas la priorité de Warren, mais nous savons d’expérience que sur un Grand Tour de nombreux faits de course peuvent se produire », explique Ledanois. Hugo Hofstetter tentera quant à lui de tirer son épingle du jeu sur les sprints.Nairo Quintana (COL),Amaury Capiot (BEL),Lukasz Owsian (POL), Connor Swift (GBR)