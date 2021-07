Arkéa-Samsic : Bouhanni abandonne

After having passed the intermediate sprint, on his own and far back, 🇫🇷 @BouhanniNacer has abandoned.

Esseulé et affaibli par sa chute de vendredi, 🇫🇷 @BouhanniNacer abandonne.#TDF2021 pic.twitter.com/wnqxTczlBr



— Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2021

Bouhanni n'a vu les Champs-Élysées qu'à une reprise en quatre participations

Ç'en était visiblement trop pour lui. Ce dimanche après-midi, à l'occasion de la 15eme étape du Tour de France 2021, le sprinteur français Nacer Bouhanni, pensionnaire de la formation Arkéa-Samsic et aujourd'hui âgé de 30 ans, a décidé d'abandonner. Un nouveau coup dur pour son équipe, qui a comme statut UCI ProTeam et qui est aujourd'hui toujours dirigée par Emmanuel Hubert., avec donc des abandons, des non partants et autres hors délais. Ces trois fameux coureurs sont le Français Elie Gesbert, le Colombien Nairo Quintana, porteur un temps du maillot à pois de meilleur grimpeur, ainsi que le Britannique Connor Swift. Aucune autre équipe du peloton de ce Tour n'est autant touchée pas les abandons que la formation Arkéa-Samsic. En ce qui concerne Nacer Bouhanni, il se trouvait en réelle difficulté sur son vélo, depuis sa grosse chute intervenue pas plus tard qu'avant-hier.Avant de renoncer, il roulait en solitaire, juste devant la voiture-balai et ses chances de rallier l'arrivée de cette redoutable étape, dans les délais, étaient alors déjà clairement plus que minimes. A ce moment-là, au micro de France Télévisions, son directeur sportif Yvon Ledanois, lui rendait un bel hommage : « Il a très mal depuis la chute qui a conduit Warren Barguil à l’abandon, mais il continue à s’accrocher. Nacer, c’est quelqu’un qui a un mental de tueur. La chute sera peut-être indélébile, et ce sera peut-être la journée de trop pour lui. En tout cas, il aura tout donné pour rester ».C'était alors lors de l'année 2017. Cette année, le Tricolore est parvenu à obtenir ses tous meilleurs résultats sur des sprints, récoltant pas moins de trois podiums à ce moment-là, dont une deuxième place du côté de Fougères, derrière l'imbattable Britannique Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step), porteur du maillot vert de meilleur sprinteur.