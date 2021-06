Alpecin-Fenix : Une étape avant les Jeux Olympiques, l'objectif de van der Poel sur le Tour

As our training camp in La Plagne comes to an end, we caught up with @mathieuvdpoel about his mtb campaign and his next goals.

Van der Poel : « Je vais essayer d'en gagner une »

Mathieu van der Poel a connu un début d’année studieux. Dominateur et champion du monde pour la quatrième fois en cyclo-cross, le petit-fils de Raymond Poulidor a ensuite renoué avec la route, avec notamment une victoire sur les Strade Bianche, avant de se tourner vers le VTT pour deux victoires en Coupe du Monde afin de préparer les prochains Jeux Olympiques, lors desquels il s’alignera dans cette discipline. Afin de « préparer la deuxième partie de saison », Mathieu van der Poel participe actuellement à un stage de préparation à La Plagne avec son équipe Alpecin-Fenix. A cette occasion dans une vidéo publiée par sa formation, le Néerlandais a fait un point sur ses « objectifs principaux », confirmant qu’ils « seront le Tour de France et les Jeux Olympiques », mettant toutefois l’accent sur les JO, « qui sont le plus plus gros objectif de l’été » à ses yeux, lui qui les préparent depuis deux ans.Concernant le Tour de France, s’il confie qu’il n’a « pas encore vraiment regardé les étapes », Mathieu van der Poel ne compte pas faire de la figuration pour sa première. « C'est sûr qu'il y a des étapes qui me correspondent et je vais essayer d'en gagner une, résume le coureur de l’équipe Alpecin-Fenix. Ce sera mon premier Grand Tour donc ce sera déjà une réussite si je remporte une étape. » Après ce passage en altitude, Mathieu van der Poel va retrouver le peloton professionnel à l’occasion du Tour de Suisse. Une préparation en vue de la Grande Boucle durant laquelle le Néerlandais entend se montrer. « C'est toujours difficile de dire comment on se sent quand on est en altitude, mais on en saura déjà plus sur la forme quand on sera sur le Tour de Suisse, assure le Néerlandais. Je n'ai pas regardé le parcours encore, mais ce sera un peu la même histoire que sur le Tour de France. Je vais voir quelle étape me convient le mieux et essayer de remporter une victoire. » Le message est clair, Mathieu van der Poel ne restera pas dans le peloton sans rien faire.