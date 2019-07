Alaphilippe offre ses maillots jaunes à ses coéquipiers

Un coureur cycliste n’est rien sans son équipe. Julian Alaphilippe, auteur d’un Tour de France extraordinaire (14 jours en jaune, 2 victoires d’étape, 5e place finale au général) a montré ce dimanche soir qu’il le savait mieux que quiconque.

Durant le dîner de clôture de son équipe Deceuninck Quick-Step, le Français a ainsi offert à chacun de ses sept coéquipiers l'un des 14 maillots jaunes qu’il a accumulés lors de ces trois semaines de course.

"En reconnaissance de leur formidable travail durant les trois dernières semaines", indique la formation belge, avec de belles photos pour illustrer ce moment entre le natif de Saint-Amand Montrond et ses compagnons de route.

At last night's dinner, @alafpolak1 gave each of his teammates a #TDF2019 yellow jersey worn by him, in recognition of their amazing work over the past three weeks.

