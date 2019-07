Alaphilippe: "Même le président Macron m’a appelé"

Il a marqué de son empreinte cette 106e édition du Tour de France. Leader de la Grande Boucle 14 journées durant, Julian Alaphilippe va finalement terminer cinquième, à 3’45 du vainqueur annoncé Egan Bernal. Sans regret aucun.

"J’ai couru avec mon cœur et mes tripes, j’ai laissé ma peau sur la route. Ça a marqué les gens, ils aiment le panache et le courage. Je suis heureux d’avoir rendu les gens heureux de suivre le Tour."

Et le n°1 mondial au classement UCI de confier son émotion devant cette popularité nouvelle, non sans confier une petite anecdote qui en dit long. "Quand je vois les réactions, ça me touche. Même le président m’a appelé hier (vendredi). Il m’a apporté tout son soutien. Il m’a félicité. Ça m’a fait très plaisir… C’est inoubliable ce que je viens de vivre !"