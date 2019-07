Alaphilippe les a bluffés

Julian Alaphilippe était pourtant attendu. L’arrivée piégeuse de cette troisième étape semblait en effet taillée pour lui et c’est donc finalement sans grande surprise que le Français a tenu son rang, le coureur de l’équipe Deceuninck-Quick Step l’emportant avec 26 secondes d’avance sur la première partie du peloton. De quoi lui permettre de faire coup double et d’endosser, à 27 ans, son premier maillot jaune.

Car alors que beaucoup avaient imaginé le Tricolore l’emporter au sprint, c’est finalement au terme d’une échappée solitaire lancée à 15 kilomètres de l’arrivée que le numéro 1 mondial s’est imposé. "Nous sommes super contents car ce que Julian a fait à Épernay était très risqué, a d’ailleurs salué son directeur sportif, Patrick Lefevere, dans des propos relayés par La dernière heure. Le plan était probablement de faire le sprint au sommet d'Épernay parce qu'il a cela dans les jambes aussi. Mais, partir comme il l'a fait, à 15 kilomètres de l'arrivée, était tout bonnement incroyable et j'avoue que nous avons eu peur jusqu'au bout."

Je suis surpris qu’il ait réussi à aller chercher la victoire, il mérite des félicitations. Peter Sagan

Et les coureurs ont semblé tout autant impressionnés. "Quelle attaque d'Alaphilippe, c'est comme sur la PlayStation un peu. C'est un phénomène, c'est une superstar. Les dernières années on a eu dans un autre registre Bardet, Pinot, Barguil, Gallopin pour les Français, et maintenant il y a Alaphilippe qui domine sur les Classiques, les étapes. C'est un des plus beaux coureurs sur le vélo", a lancé Nicolas Roche au micro de Cyclism’Actu.

Cinquième de l’étape, Peter Sagan a été tout autant bluffé que le coureur irlandais. "Alaphilippe a porté une attaque très tranchante et en réalité, je suis surpris qu’il ait réussi à aller chercher la victoire, il mérite des félicitations", a-t-il expliqué, le Belge Wout van Aert, dauphin du Français au général s’inclinant lui aussi devant l’exploit du natif de Saint-Amand-Montrond. "Nous avons fait du bon travail mais Alaphilippe était trop fort, il mérite son succès", a ainsi déclaré le coureur de l'équipe Jumbo-Visma après l'arrivée.

Même Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, faisait fi de son devoir de réserve pour saluer la performance du Tricolore. "Je ne devrais pas dire ça, mais ça fait plaisir", a en effet lancé le grand patron du Tour.