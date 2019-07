Alaphilippe: "Je suis prêt à recevoir dans les Alpes !"

24 heures plus tôt, pour la première fois depuis qu’il a pénétré dans une autre dimension à l’occasion de cette incroyable épopée en jaune, Julian Alaphilippe avait zappé ses obligations de leader envers les médias. Trop cramé.

Jeudi, à Gap, le n°1 mondial pouvait en revanche s’afficher moins agacé, à l’issue d’une 17e étape courue bien "au chaud", dans un peloton pointé sur la ligne d’arrivée à plus de vingt minutes du vainqueur Matteo Trentin. Enfin du répit pour "Juju".

Les ayant passé le plus de jours en dans un même Tour de France :



1⃣ Magne (22 en 1934)

2⃣ Anquetil (21 en 1961)

3⃣ Leducq (19 en 1932)

3⃣ Hinault (19 en 1981)

5⃣ Pingeon (16 en 1967)

6⃣ Vietto (15 en 1947)

7⃣ Bobet (14 en 1954)

8⃣ @alafpolak1 (13 en 2019) #TDF2019 pic.twitter.com/GYwdKf8QG0 — Maillot jaune LCL (@MaillotjauneLCL) 24 juillet 2019

"Ça a été une journée relativement tranquille, et ça fait du bien, lâchait-il, le sourire revenu, au micro de France 2. C’était une grosse échappée, mais personne de dangereux ; on avait Kasper Asgreen (2e) pour jouer la victoire, donc c’était pas mal. Derrière, on a essayé de se mettre « en mode économie », d’en faire le moins possible, juste d’assurer un bon tempo et de passer la journée dans les meilleures conditions possibles avec la chaleur". Et d’ajouter, entre ironie et ambition: "Je suis prêt à recevoir dans les Alpes !"

"Fatigué... comme les autres"

La question est là et la réponse imminente: Alaphilippe, entre Embrun et Valloire (207 km), à la faveur des trois sommets à plus de 2000 m (Vars, Izoard, Galibier), va-t-il enfin payer la note de sa débauche d’énergie ? Ou sera-t-il une fois encore capable de déjouer tous les pronostics, fort de cette étape de transition ?

"Je suis fatigué comme tous les autres, concède-t-il volontiers. J’essaie de récupérer au maximum, chaque minute de repos compte à présent, j’ai presque envie de dire chaque seconde… J’essaie de tout bien faire pour ne pas avoir de regrets et rester tranquille pour me détacher de tout ce qu’il y a autour en ce moment, parce que c’est juste incroyable." Faut-il encore accepter de réprimer une nature tournée vers les autres…

"Aujourd’hui, je suis content, je discute avec des mecs que j’aime bien dans le peloton, des copains, j’essaie de dire merci à des spectateurs qui ont des banderoles… Tout ça prend un peu d’énergie, mais ça ne m’en prend pas vraiment, parce que je suis moi-même et que j’essaie de canaliser mon énergie pour rester concentré sur ma course."

La course, ce sera notamment jeudi l’ascension du Galibier, côté Lautaret, qui n’a plus été emprunté depuis 2011 et le sauvetage pour quinze secondes de son maillot jaune par un certain Thomas Voeckler. Une source d’inspiration ? La réponse du patron de ce Tour en dit long sur la maturité du garçon: "Thomas a fait son chemin, c’était son histoire avec le maillot jaune. Là, je suis en train de vivre la mienne, je sais maintenant un peu plus ce qu’il a vécu. C’est quelque chose qu’on a du mal à imaginer tant qu’on ne l’a pas vécu et je me dis que j’attaque les Alpes, à quelques jours de Paris, avec le maillot jaune, que quoi qu’il arrive je n’aurai pas de regrets et j’aurai vécu des moments que je n’oublierai pas de toute ma vie."

(*) Voeckler avait défendu son maillot de leader pour l'endosser une 10e journée lors de cette 91e édition ; il terminera 18e sur les Champs-Elysées, à Paris.