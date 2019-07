Alaphilippe: "Je me rends bien compte que c’est incroyable"

Lâché par le groupe des favoris à un kilomètre du sommet du Galibier, Julian Alaphilippe a refait son retard dans la descente vers Valloire, lors de la 18e étape du Tour de France. Le Français conserve le maillot jaune, avec 1'30" d'avance sur Egan Bernal (Ineos), le seul à lui avoir repris du temps.

"J’ai tout donné et je suis encore en jaune, je peux être satisfait, a réagi le Montluçonnais. Je savais que j’allais me faire attaquer et c’est ce qui s’est passé. Je me suis senti pas trop mal jusqu’à l’attaque de Bernal puis de Thomas. C’est ce qui a changé le course des choses, mais je me suis accroché. J’ai fait une descente en prenant beaucoup de risques je pense qu’il était impossible d’aller plus vite, mais je voulais absolument sauver mon maillot. Voilà, c’est chose faite. Je perds un peu de temps sur Bernal, mais ça aurait pu être bien pire, quand on voit comment s’est déroulée l’étape : c’était tout le temps à bloc."

Il reste deux étapes dans les Alpes pour Alaphilippe, avant l'arrivée dimanche à Paris. "Il faut que j’essaye de me détacher de ce qui se passe autour du maillot jaune, mais je me rends bien compte que c’est incroyable, a ajouté le Français. Me retrouver à 3 jours de Paris en jaune, je vois bien qu’il y a beaucoup d’attente, il y a quelque chose qui se passe. J’ai l’impression qu’on rêve tous de ça, et moi aussi. Mais mon discours ne change pas, et quoi qu’il arrive je serai fier de ce que j’ai fait."