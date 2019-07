Alaphilippe fait l'impasse sur plusieurs critériums d'après-Tour

Alors qu'il a récupéré son 14e maillot jaune sur le Tour de France ce jeudi à Valloire, Julian Alaphilippe est à 48 heures de réaliser le plus grand exploit de sa carrière. Une charge physique et émotionnelle qui lui a fait renoncer à plusieurs Critériums dans lesquels il a l'habitude de courir après la Grande Boucle. Selon L'Equipe, le coureur aurait dit non, malgré des cachets juteux qui lui ont été proposés. L'an dernier, le leader de la Deceuninck-Quick-Step avait participé à trois courses, Castillon-la-Bataille, Lisieux, ou encore Dun-le-Palestel, pour le plus grand plaisir des organisateurs.

Sur le Tour de France, Julian Alaphilippe possède encore 1'30" d'avance sur Egan Bernal, et 1'35" sur Geraint Thomas.