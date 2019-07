Alaphilippe fait coup double

Julian Alaphilippe est le nouveau leader du classement général du Tour de France, à l'issue de la 3e étape ce lundi, longue de 215 km entre Binche et Epernay ! Le coureur français a réussi à franchir la ligne d'arrivée en vainqueur et en solitaire, parvenant à s'échapper en profitant de l'un des reliefs sélectifs des 40 derniers kilomètres.

Le numéro 1 mondial a résisté au retour du peloton des favoris, avec notamment Peter Sagan (5e) et Thibaut Pinot (10e), relégués à 26 secondes, et enlève donc le maillot jaune des épaules de Mike Teunissen (Jumbo-Visma). Le patron de la Deceuninck-Quick Step est désormais en tête du classement général devant trois autres coureurs de la Jumbo-Visma, le Belge Wout van Aert, le Néerlandais Steven Kruijswijk et le Néo-Zélandais George Bennett.