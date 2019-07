Julian Alaphilippe fait partie des sept coureurs en lice pour le titre de Super Combatif du Tour de France 2019.

Vainqueur de deux étapes et maillot jaune pendant 14 jours, le Français est en concurrence avec six autres coureurs qui ont animé la Grande Boucle: Yoann Offredo, Stéphane Rossetto, Simon Yates, Vincenzo Nibali, Thomas de Gendt et Lennard Kamna.

Le public peut voter par Twitter jusqu'à ce dimanche midi. La voix du public comptera à part égale avec celles des 5 membres du jury.