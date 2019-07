Alaphilippe dans le Top 10 des maillots jaunes français

Julian Alaphilippe, soulagé par une étape tranquille vers Gap, se prépare à la grande bataille des Alpes dès jeudi, entre Embrun et Valloire (207km).

Les ayant passé le plus de jours en dans un même Tour de France :



1⃣ Magne (22 en 1934)

2⃣ Anquetil (21 en 1961)

3⃣ Leducq (19 en 1932)

3⃣ Hinault (19 en 1981)

5⃣ Pingeon (16 en 1967)

6⃣ Vietto (15 en 1947)

7⃣ Bobet (14 en 1954)

— Maillot jaune LCL (@MaillotjauneLCL) 24 juillet 2019

En attendant, et quoi qu'il arrive d'ici dimanche et l'arrivée sur les Champs-Elysées, le n°1 mondial peut déjà se réjouir d'avoir enfilé le mythique maillot jaune durant 13 jours sur cette 106e édition. Une énorme performance pour un coureur qui n'était certainement programmé pour jouer la victoire finale si près du but...

Alaphilippe devient ainsi le 8e coureur français de l'histoire à avoir le plus longtemps porté la tunique de leader sur la Grande Boucle. Derrière des légendes telles qu'Antonin Magne et ses 22 jours en jaune, mais aussi Jacques Anquetil (21), Bernard Hinault (19), auquel il pourrait succéder dimanche, ou encore Louison Bobet (14) qu'une nouvelle défense de son bien jeudi, à Valloire, lui permettrait d'égaler.