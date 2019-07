Alaphilippe 3e au classement des primes

Julian Alaphilippe aura au moins devancé Steven Kruijswijk dans un classement. Terminé depuis dimanche, le Tour de France a permis à plusieurs coureurs de s'illustrer et de récupérer des bonus non négligeables. Ainsi le Français, qui a passé 14 jours en jaune, a remporté deux étapes et été élu super combatif de ce Tour, monte sur la 3e marche du podium des primes reçues avec 111 150 euros, juste devant le leader de la Jumbo-Visma (107 020 euros), et derrière les deux leaders d'Ineos. Egan Bernal, vainqueur de la Grande Boucle, remporte 552 630 euros, tandis que Geraint Thomas, son dauphin, en empoche lui 211 850.

Pour les autres coureurs français, Romain Bardet se classe 9e de ce classement et récupère 36 700 euros, principalement grâce à son maillot à pois, deux places devant Thibaut Pinot, 11e avec 30 830 euros. Dernier membre du Top 20, David Gaudu repart lui avec 18 400 euros.