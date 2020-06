AG2R-La Mondiale : Une présélection de douze coureurs présélectionnés pour le Tour de France, avec Romain Bardet

Lavenu veut « retrouver une vie de groupe »

Il devait se focaliser sur le Giro, Romain Bardet sera bien présent au rendez-vous du Tour de France. Le leader de l’équipe AG2R-La Mondiale, dont l’avenir au sein de la formation basée à Chambéry reste incertain, fait bien partie du groupe de douze coureurs présélectionnés pour la Grande Boucle, qui s’élancera le 29 août prochain de Nice. La formation française a, en effet, levé le voile sur ses plans en ce qui concerne le Tour de France avec Romain Bardet qui devrait pouvoir compter sur sa garde rapprochée composée de Tony Gallopin, Pierre Latour, Oliver Naesen et Alexis Vuillermoz sur le parcours très exigeant de la 107eme édition de la Grande Boucle. François Bidard, Mikaël Chérel, Benoît Cosnefroy, Alexis Gougeard, Aurélien Paret-Peintre, Nans Peters et Clément Venturini sont égaement conviés à un stage de six jours au Chambon-sur-Lignon, du 23 au 29 juin.Un groupe qui, au cours du mois de juillet, se scindera en deux avec une partie autour de Tony Gallopin qui ira préparer les étapes en altitude au Lautaret du 8 au 23 juillet quand Romain Bardet et Pierre Latour sont attendus à Val d’Isère du 12 au 26 juillet. « Nous pouvons mettre en place un programme de stage et de compétition cohérent même si des incertitudes continuent de planer sur la tenue de certaines courses. Nous allons attaquer cette reprise de saison particulière avec des ambitions sportives élevées et beaucoup d’envie, a déclaré le patron de l’équipe AG2R-La Mondiale Vincent Lavenu dans un communiqué. Ce programme de stage nous permettra de retrouver une vie de groupe et un esprit collectif qui nous ont manqués, tout en respectant les consignes sanitaires. Le premier stage, avec les 12 coureurs pré-sélectionnés pour participer au Tour de France est un moment que l’on attend avec impatience. » Des stages qui permettront une reprise dès le 1er août, avec les Strade Bianche qui relanceront l’UCI World Tour.