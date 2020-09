AG2R-La Mondiale : Nouvelles rassurantes pour Bardet

Pour la première fois en huit participations, Romain Bardet a été contraint d’abandonner le Tour de France cette année. Le leader d’AG2R-La Mondiale a été victime d’une commotion cérébrale lors de la 13eme étape vendredi, et même s’il a pu rejoindre l’arrivée au Puy Mary, les médecins lui ont interdit de prendre le départ ce samedi. Vincent Lavenu, le patron de l’équipe AG2R-La Mondiale, que Bardet (29 ans) quittera la saison prochaine pour Sunweb, a donné des nouvelles de son leader au micro de France Télévisions.

Lavenu : "Le traumatisme est présent, mais il n’y a pas de danger pour la suite"

« Comme tous les coureurs, Romain, quand il tombe, il n’a qu’une chose en tête, c’est de repartir. On n’arrête pas le match : le peloton continue et le premier réflexe des coureurs c’est de repartir. Même s’il semblait que Romain avait eu une petite absence, après, très rapidement, tout était rassurant. Mais le soir, après l’étape, on s’est rendu compte qu’il avait des troubles, ce qui nous a conduits à prendre la décision d’amener Romain au CHU de Clermont, où il a été pris en charge par le médecin de l’ASM (le club de rugby de Clermont, ndlr), en collaboration avec notre médecin. C’est là qu’un scanner a été réalisé. Il a démontré qu’il n’y avait pas d’atteintes au niveau du cerveau mais que les troubles étaient assez importants pour prendre la décision d’arrêter Romain. Alors évidemment, c’est toujours assez inquiétant, le traumatisme est présent, mais il n’y a pas de danger pour la suite. Ça nécessite un peu de repos pour qu’il puisse récupérer. » Romain Bardet sera-t-il en mesure de participer aux championnats du monde en Italie à la fin du mois ? Le compte à rebours est lancé.