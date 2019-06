AG2R-La Mondiale: Bardet connaît sa garde rapprochée

L'équipe AG2R-La Mondiale a dévoilé ce jeudi matin les noms des sept premiers coureurs retenus pour disputer le Tour de France, qui démarre le 6 juillet. Le huitième élément sera choisi après les championnats de France, le 30 juin.

Autour de Romain Bardet, on retrouvera ses habituels lieutenants (Gallopin, Chérel, Naesen...), ainsi que Pierre Latour, le meilleur jeune de l'édition 2018 (13e), qui a très peu couru cette saison en raison d'une fracture du poignet gauche. La vraie nouveauté est la présence de Benoît Cosnefroy (23 ans), le champion du monde espoirs 2017, vainqueur cette année du GP de Plumelec et de Paris-Camembert.

"Nous devons nous montrer à la hauteur des attentes du public, des médias et des partenaires qui aiment voir briller les équipes françaises, explique le manager de l'équipe, Vincent Lavenu, dans un communiqué. Dans un passé récent, nous avons déjà démontré notre faculté à jouer les premiers rôles sur la Grande Boucle avec 3 podiums, une victoire au classement par équipes, un maillot blanc, des victoires d’étapes et de nombreux coups d’éclat. Nous avons bâti, autour de notre leader Romain Bardet, une équipe solide, motivée et dynamique. Nous abordons le Tour de France avec humilité au regard de l’envergure de l’événement, mais également avec ambition et sérieux pour pouvoir peser sur la course à tous les instants. Nous espérons connaître davantage de réussite qu’en 2018. L’an passé, au bout de quelques jours seulement, nous avions perdu 3 coureurs, contraints à l’abandon."

L'équipe AG2R-La Mondiale pour le Tour: Romain Bardet, Mikaël Cherel, Benoît Cosnefroy, Mathias Frank, Tony Gallopin, Pierre Latour, Oliver Naesen + un huitième coureur à désigner.