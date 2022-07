AG2R-Citroën : O'Connor n'ira pas plus loin

Objectif Vuelta pour O'Connor

Occupant la 86eme place du classement général, à près de 50 minutes de Tadej Pogacar, Ben O’Connor n’ira pas plus loin. Le leader de l’équipe AG2R-Citroën ne prendra pas le départ de la 10eme étape du Tour de France ce mardi à Morzine, comme il le confie sur le site de son équipe « Je me suis battu contre la blessure et la douleur depuis des jours mais hier cela a empiré. Je compensais d’un côté et, du coup, je ne pédalais presque que d’une jambe. La douleur ne me permet pas de continuer. Je suis bien entendu déçu. Le Tour de France est la plus grande course du monde. Je me suis préparé toute l’année et j’arrivais avec de grands objectifs.Je vais récupérer puis me concentrer sur la Vuelta, qui faisait partie de mon programme initial, et où j’espère pouvoir atteindre les objectifs que je m’étais fixé sur le Tour de France. Dimanche, j’étais fou de bonheur pour Bob. Il a traversé des moments tellement difficiles. Dans le grupetto, je souffrais mais quand j’ai appris qu’il avait gagné, je souriais. J’espère que je vais emmener toute la malchance qui nous a accablée dans mes bagages et que les gars vont réussir une superbe fin de Tour. Ils en sont capables. » L’Australien de 26 ans a connu dix premiers jours galères sur ce Tour de France 2022, avec notamment deux chutes, et de grosses difficultés lors de l’étape des pavés et dans la Planche des Belles Filles. Dimanche, pendant que son coéquipier Bob Jungels triomphait à Châtel, il finissait à plus de 27 minutes du Luxembourgeois.Pas besoin de s’acharner donc, mieux vaut déjà se tourner vers la Vuelta, comme l’a confié le manager de l’équipe AG2R-Citroën, Vincent Lavenu : « Au regard de l'état physique de Ben, il était évident qu'il ne devrait pas prendre le départ de la prochaine étape afin de préserver son intégrité physique. Le fait que nous ayons estimé qu'il devrait arrêter et se reconstruire physiquement et moralement l'a soulagé. Il pourra aborder sereinement la seconde partie de la saison avec la Vuelta comme objectif. »En attendant, l'équipe française va désormais travailler pour son nouveau leader, le jeune Français Aurélien Paret-Peintre (26 ans), qui pointe au 13eme rang du classement général, à 3'31 du maillot jaune. Mais cela n'empêchera pas ses coéquipiers de tenter des coups, comme l'a brillamment fait Bob Jungels dimanche.