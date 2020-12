AG2R-Citroën : Lavenu ne veut pas « laisser tomber le Tour »

Lavenu : "On espère gagner un Monument"

A partir de 2021, AG2R-La Mondiale s’appellera AG2R-Citroën, et l’équipe de Vincent Lavenu va clairement changer d’ère. Pas seulement en raison du changement de nom et de couleurs, mais parce que l’effectif a beaucoup évolué, et est désormais clairement plus tourné vers les courses d’un jour que les Grands Tours. L’arrivée la plus symbolique étant celle du champion olympique Greg Van Avermaet, qui vient compenser (numériquement) le départ de la figure de proue de l’équipe depuis des années, Romain Bardet. Alors qu’AG2R-La Mondiale jouait une grande partie de sa saison pendant le Tour de France avec Bardet, qui est monté sur deux podiums,Malgré tout, Vincent Lavenu ne veut pas « laisser tomber » le Tour de France, comme il l’a expliqué jeudi lors de la conférence de presse de présentation de son équipe.« C'est vrai que le recrutement tel qu'il a été fait nous laisse penser qu'on va être acteur majeur sur les Classiques, mais ce n'est pas pour ça qu'on renonce au Tour de France. On sait trop l'importance, l'impact de la réussite du Tour. D'ailleurs pour nous, cette année, sans avoir fait une saison extraordinaire, l'impact de la victoire de Nans Peters et le maillot à pois porté pendant plus de quinze jours par Benoît Cosnefroy ont été essentiels dans les retours.Après, on a une équipe solide et on espère gagner un Monument (Milan - San Remo, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie, ndlr), il faut être ambitieux, on a les billes pour ça. Donc on va tout faire pour briller au plus haut niveau, remporter des Classiques, si possible un Monument, mais surtout, on ne va pas laisser tomber le Tour car on en connaît trop l'importance. » Rendez-vous dans un an pour faire le bilan…