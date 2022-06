AG2R Citroën : Avec O'Connor, Jungels et Bouchard, sans Van Avermaet

Lavenu : "Van Avermaet ? Une décision difficile"

Révélation de la dernière édition, qui l'avait vu terminer au pied du podium alors qu'il découvrait le Tour de France,, qui a dévoilé ce jeudi les huit coureurs retenus par Vincent Lavenu, dont la présence du quatrième du Tour 2021 comme chef de file sonnait comme une évidence.L'ancien coureur de l'équipe Deceuninck-Quick Step sera l'un des lieutenants d'O'Connor. Ce qui ne l'empêchera pas de pouvoir jouer sa carte sur certaines étapes, a fait savoir Lavenu jeudi."Bob aura des espaces de liberté pour tenter de gagner des étapes. Mais il devra aussi se mettre au service de Ben pour l'accompagner le plus haut possible." Geoffrey Bouchard aura son mot à dire lui aussi.Greg Van Avermaet (37 ans), sacré champion olympique sur route à Rio en 2016, ne peut pas en dire autant. En revanche, le Belge a déjà remporté deux victoires d'étape sur le Tour et a porté le maillot jaune à deux reprises, en 2016 et 2018 (onze jours au total). Contrairement à Mikaël Cherel, le seul coureur de l'équipe qui doublera Giro et Tour de France,"L'aspect sportif, par rapport à la montagne, a prédominé. L'an passé, Greg était passé près de l'élimination. C'est une décision difficile de se priver d'un coureur charismatique, à fort palmarès", a expliqué Lavenu, presque peiné de devoir trancher. Mais c'est la règle.: Ben O'Connor (AUS), Geoffroy Bouchard (FRA), Mikaël Chérel (FRA), Benoît Cosnefroy (FRA), Stan Dewulf (BEL), Bob Jungels (LUX), Oliver Naesen (BEL), Aurélien Paret-Peintre (FRA)