AG2R-Citröen réduite à trois coureurs !

Kämna trop diminué

Le Tour de France d'Aurélien Paret-Peintre et Mikaël Chérel s'arrête à Carcassonne, à cinq jours de l'arrivée à Paris. Les deux coureurs de l'équipe AG2R-Citröen n'ont pas été autorisés à prendre le départ de la 16eme étape du Tour de France ce mardi, en raison d'un test positif au covid et d'une charge virale trop importante. "Les autres coureurs et le staff ont tous reçu des tests négatifs et poursuivent la course. Bon rétablissement les gars", écrit la formation française sur son compte Twitter, à quelques minutes du départ fictif de cette étape, qui mènera le peloton jusqu'à Foix. Ni l'équipe AG2R-Citroën ni les organisateurs du Tour de France n'ont précisé si les deux Français étaient les deux coureurs mis à l'isolement lundi pendant la journée de repos, dans l'attente de nouveaux tests. Rappelons que tous les autres tests covid passés par les coureurs dimanche soir se sont avérés négatifs.C'est en tout cas un coup dur pour la formation française, qui ne compte désormais plus que trois coureurs : Benoit Cosnefroy, Stan Dewulf et le vainqueur de la 9eme étape Bob Jungels.Un autre coureur a été testé positif au covid et est contraint de rentrer chez lui. Il s'agit de l'Allemand de l'équipe Cofidis Max Walscheid, qui occupait la 141eme place, à 3h21 du leader. Un quatrième coureur sera non-partant ce mardi, en la personne de Lennard Kämna, qui était 26eme du classement général à 1h00 du maillot jaune. "En raison d'un rhume persistant qui a débuté il y a quelques jours et ne s'est pas arrangé durant la journée de repos, Lennard Kämna ne prendra pas part à la 16eme étape du Tour. Les tests covid quotidiens sont tous revenus négatifs", a fait savoir l'équipe allemande. Il reste donc 147 coureurs en lice.