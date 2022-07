9eme étape : Le peloton va entrer dans les Alpes

Le Tour de France va sérieusement commencer à prendre de l’altitude ! Après une première explication dans les Vosges à La Super Planche des Belles Filles puis une traversée du Jura ce samedi, ce sont les Alpes qui vont commencer à se glisser sous la roue des coureurs à l’occasion de la 9eme étape, longue de 192,9 kilomètres entre Aigle et Châtel. Alors que le départ de l’étape sera donné à proximité du Centre Mondial du Cyclisme, le siège de l’Union Cycliste Internationale, le parcours se divise en deux parties. La première est une boucle longue de 153 kilomètres autour de la ville d’Aigle avant de s’en écarter pour revenir en France. Après avoir traversé Montreux, connue pour son festival de l’humour et Vevey, la Côte de Bellevue (4,3km à 4% de moyenne) sera une première occasion de s’échapper pour les baroudeurs. A moins que les équipes de sprinteurs ne cadenassent la course jusqu’au sprint intermédiaire de Semsales, au kilomètre 56,5.

Un parcours déjà exigeant

C’est ensuite que les choses sérieuses vont commencer. Tout d’abord, le Col des Mosses (13,3km à 4,1% de moyenne) sera au programme, très rapidement suivi par le Col de la Croix (8,1km à 7,6% de moyenne). Il sera alors temps de plonger dans une descente de quasiment 20 kilomètres en direction d’Ollon puis d’Aigle. Après être passé une deuxième fois devant le Centre Mondial du Cyclisme, le peloton prendra à gauche, contrairement au début d’étape afin de rejoindre le territoire français. Une frontière qui sera franchie à un peu moins de neuf kilomètres de l’arrivée, après avoir escaladé le Pas de Morgins (15,4km à 6,1% de moyenne). Il sera alors temps de rallier Châtel et la ligne d’arrivée après un dernier faux-plat montant. Un parcours qui pourrait permettre à une échappée fournie de résister au peloton jusqu’au bout ou bien à un coureur costaud de s’isoler dans la dernière difficulté pour aller chercher la victoire d’étape. Le peloton pourra alors profiter d’une journée de repos bien méritée, avant d’entrer dans le vif du sujet concernant les Alpes.