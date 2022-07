9eme étape : Jungels résiste au retour de Pinot et s'impose en solitaire

Van Aert consolide son maillot vert

Pinot y a cru jusqu'au bout

Quant à Pinot, désigné combatif du jour, il s'est fait dépasser, dans les derniers mètres, par Jonathan Castroviejo et Carlos Verona, pour se contenter de la quatrième place du jour. La cinquième revient au maillot jaune Tadej Pogacar, qui a sprinté pour terminer devant Jonas Vingegaard et grappiller trois petites secondes sur ses autres poursuivants directs au niveau du classement général, comme sur le troisième Geraint Thomas.

CYCLISME / TOUR DE FRANCE 2022

9eme étape - Aigle (Suisse)-Châtel-Les Portes du Soleil (192,9km) - Dimanche 10 juillet 2022

Bob Jungels a eu le dernier mot. Ce dimanche, le Luxembourgeois, pensionnaire de la formation AG2R-Citroën, a parfaitement su résister au retour du Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), pour remporter, en solitaire, la neuvième étape de cette édition 2022 du Tour de France. Une étape longue de 192,9 kilomètres et courue entre Aigle, en Suisse, et Châtel Les Portes du Soleil, dans le département de la Haute-Savoie.Comme de coutume, les premières attaques n'ont pas tardé avant de fuser. En raison de la vitesse particulièrement élevée du peloton, les fuyards ont mis du temps avant de prendre vraiment le large. Lors de la première difficulté du jour, à savoir la côte de Bellevue (quatrième catégorie), longue de 4,4 kilomètres à une pente moyenne de 4 %, le peloton était encore groupé. Au kilomètre 44, un gros groupe s'est formé. Au début, il était composé de quinze coureurs, rejoints ensuite par six autres hommes partis en contre-attaque.Une jonction intervenue au kilomètre 53 et se trouvaient alors en tête McNulty (UAE Emirates), Van Aert (Jumbo-Visma), Castroviejo (Ineos Grenadiers), Cosnefroy, Jungels (AG2R-Citroën), Konrad, Politt (Bora-Hansgrohe), Verona (Movistar), Geschke, Izagirre (Cofidis), Sanchez (Bahrain Victorious), Pinot (Groupama-FDJ), Goosens (Intermarché-Wanty Gobert), Dombrowski (Astana), Uran (EF Education-Easypost), le plus menaçant au niveau du classement général, avec une seizième place à 3'24'' de la tête, Barguil (Arkea-Samsic), Stuyven (Trek-Segafredo), Latour (TotalEnergies), Niv, Houle (Israel Premier Tech) et Bonnamour (B&B-KTM).L'écart avec le peloton n'a jamais été au-delà des 3'20''. Les hommes de tête étaient encore ensemble au moment de la montée au col des Mosses (deuxième catégorie), longue de 13,4 kilomètres à une pente moyenne de 4,1 %, puis lors de l'ascension au col de la Croix (première catégorie), longue de 8,1 kilomètres à 7,6 % de pente moyenne. C'est dans cette dernière montée, que le groupe a commencé à perdre des éléments, alors que Latour a porté une attaque à 3,5 kilomètres du sommet. C'est ensuite Jungels qui a tenté sa chance, suivi de très près par Geschke, passé en tête au sommet et assuré de revêtir le maillot à pois de meilleur grimpeur à l'arrivée.Dans la descente, le Luxembourgeois est ensuite parti seul, pour s'attaquer ensuite à la dernière difficulté du jour, à savoir le pas de Morgins (première catégorie), avec une montée de 15,4 kilomètres à 6,1 % de pente moyenne. Pour une avance montée jusqu'à 2'20'' sur un groupe de contre encore composé de treize hommes. Dans le groupe maillot jaune, un écrémage s'est également produit et Daniel Martinez (Ineos Grenadiers), dixième du général, s'est même retrouvé lâché, tout comme Aleksandr Vlasov, le leader de la Bora-Hansgrohe. Le groupe de favoris a fini par rattraper le groupe de contre, même si Pinot a tenté de résister. Une poursuite qui a presque failli se concrétiser, mais le Tricolore n'a jamais réussi à combler la vingtaine de secondes de retard qui lui restait encore sur Jungels.Il s'agit de sa première victoire d'étape sur la Grande Boucle. La première d'un Luxembourgeois sur le Tour de France, depuis Andy Schleck, vainqueur en 2011 au col du Galibier.Jonathan Castroviejo (ESP/Ineos Grenadiers) à 22’’Carlos Verona (ESP/Movistar) à 26’’Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) à 49’’Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) mtGeraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 52’’Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) mtEnric Mas (ESP/Movistar) mtNairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) mtJonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) à 39’’Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 1’17’’Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) à 1’25’’Tom Pidcock (GBR/Ineos Grenadiers) à 1’46’’Enric Mas (ESP/Movistar) à 1’50’’Neilson Powless (USA/EF Education-EasyPost) à 1’55’’Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) à 2’13’’