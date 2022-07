9eme étape : Geschke s'empare du maillot à pois… Pour qui les maillots distinctifs ?

CYCLISME / TOUR DE FRANCE 2022

9eme étape - Aigle (Suisse)-Châtel-Les Portes du Soleil (192,9km) - Dimanche 10 juillet 2022

La vie des maillots

Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ)

Son avance en tête du classement général était déjà particulièrement confortable. Pourtant, ce dimanche, le Slovène Tadej Pogacar, pensionnaire de la formation UAE Team Emirates, a fait le sprint du groupe des favoris. Un sprint durant lequel son dauphin, le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), a été le seul à pouvoir le suivre. Ses autres rivaux concèdent au moins trois secondes sur la ligne d'arrivée, comme le Britannique Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), toujours troisième, mais avec un retard qui s'élève désormais à 1'17".Il a visiblement bien l'intention d'assurer son maillot vert le plus tôt possible. C'est dans cette optique-là que le Belge Wout Van Aert, pensionnaire de la formation Jumbo-Visma, s'est alors retrouvé dans un groupe de 21 coureurs qui a fait, un temps, la course en tête. Ce qui lui a alors permis de franchir, le premier, la ligne du sprint intermédiaire de Semsales, au kilomètre 56,5. Ses 20 points récoltés lui permettent d'en avoir désormais 135 d'avance sur son premier poursuivant, à savoir le Néerlandais Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl).Un total de 26 points pouvait être pris dans cette étape, pour le classement du meilleur grimpeur. Aux avant-postes, c'est l'Allemand Simon Geschke, pensionnaire de la formation Cofidis, qui a donc su tirer son épingle, pour revêtir cette précieuse tunique. Une tunique qui ne tient qu'à un petit fil, puisque seulement une unité le sépare du Luxembourgeois Bob Jungels (AG2R Citroën).Maillot jaune et donc évidemment plus que jamais maillot blanc de meilleur jeune. Ce dimanche, le Slovène Tadej Pogacar, pensionnaire de la formation UAE Team Emirates, a non seulement consolidé sa tunique jaune, mais il en a donc évidemment fait de même pour celle de meilleur jeune. Son avance est même désormais de 1'46" sur le Britannique Tom Pidcock (Ineos Grenadiers).Ineos Grenadiers domine plus que jamais les débats. En tête du classement par équipes, la formation britannique est parvenue à accroitre son avance sur son dauphin, à savoir la formation néerlandaise Jumbo-Visma, et 1'04" séparent désormais les deux équipes. Les Britanniques ont placé trois hommes dans le Top 8 : Castroviejo (2eme), Thomas (7eme) et Yates (8eme), tandis que les Néerlandais ont placé trois hommes parmi les 19 premiers du jour.Il s'en contentera. Ce dimanche, le Français Thibaut Pinot, pensionnaire de la formation Groupama-FDJ, a été désigné combatif du jour. Certainement grâce à sa chevauchée pour tenter de rattraper l'homme de tête, à savoir le Luxembourgeois Bob Jungels (AG2R-Citroën).