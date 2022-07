8eme étape : Les baroudeurs ou les puncheurs à l’honneur à Lausanne ?

Le Tour de France va se mettre à l’heure olympique ! Après deux jours marqués par des explications entre cadors et le succès de Tadej Pogacar à Longwy et La Super Planche des Belles Filles, la 8eme étape de l’édition 2022 de la Grande Boucle va relier Dole à Lausanne sur une distance de 186,3 kilomètres. Un parcours qui va voir le peloton traverser le Jura avec un profil qui sera loin d’être évident. Après la traversée d’Arbois, la montée du Belvédère du Fer à Cheval va commencer à corser la course, avec des baroudeurs qui pourraient être intéressés par une échappée au long cours afin d’aller chercher une victoire d’étape. Après le sprint intermédiaire de Montrond puis un passage à Champagnole, ville de naissance d’un certain Quentin Fillon Maillet, les coureurs devront monter la Côte du Maréchet (2km à 5,7% de moyenne) puis la Côte de Rousses (6,7km à 5% de moyenne).

Un final qui promet

Une ascension qui permettra au peloton de rejoindre un plateau arpenté pendant quasiment 30 kilomètres, avec notamment la traversée de Bois d’Amont, ville de Jason Lamy-Chappuis, champion olympique de combiné nordique en 2010, et qui sera l’occasion de traverser la frontière entre la France et la Suisse, troisième pays visité par le Tour de France cette année hormis l’Hexagone. Après la monté du Col de Pétra Félix (2,4km à 5,6%), l’heure sera venue d’une longue section en descente jusqu’à Ecublens, à 10,5 kilomètres de l’arrivée. Si l’échappée a su résister au peloton, la victoire d’étape se jouera dans la Côte du Stade Olympique (4,8km à 4,6%). Dans le cas contraire, tout indique que les meilleurs puncheurs du peloton se feront une joie de ferrailler pour lever les bras en vainqueur dans la ville qui accueille le siège du Comité International Olympique. Une étape qui pourrait aussi voir le peloton saisir l’occasion de récupérer avant une étape plus exigeante encore ce dimanche vers Châtel.