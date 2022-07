7eme étape : Pogacar et Van Aert renforcés, Cort Nielsen sous la menace… Pour qui les maillots distinctifs ?

CYCLISME / TOUR DE FRANCE 2022

7eme étape - Tomblaine-La Super Planche des Belles Filles (176,5km) - Vendredi 8 juillet 2022



La vie des maillots



Maillot jaune : Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates)



Certains voyaient Tadej Pogacar abandonner le maillot jaune sur les pentes de La Super Planche des Belles Filles en raison d’une équipe UAE Team Emirates pas forcément assez solide pour prendre la responsabilité de la course. Le double tenant du titre les a fait mentir car le Slovène n’a pas hésité à répondre à l’attaque de Jonas Vingegaard pour aller chercher la victoire d’étape et reprendre quelques secondes à ses rivaux au classement général. S’il n’a pas assommé le Tour de France, Tadej Pogacar assume qu’il en est le patron.



Maillot vert : Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma)



Pour Wout Van Aert, la ligne d’arrivée était à Gérardmer avec le sprint intermédiaire. Si les échappés ont pris le maximum de points, le porteur du maillot vert a assuré le nécessaire en devançant Fabio Jakobsen avec le soutien de son coéquipier Christophe Laporte. Le Belge compte désormais 63 points d’avance sur le Néerlandais quand le troisième du classement est… Tadej Pogacar grâce à ses deux victoires d’étape consécutives.



Maillot à pois : Magnus Cort Nielsen (DAN/EF Education-Easypost)



Cette fois, Magnus Cort Nielsen n’a pas pu prendre l’échappée. S’il a tenté de revenir sur la tête de course, le Danois a dû s’avouer vaincu et, dans La Super Planche des Belles Filles, il n’a pas pu suivre les cadors du peloton. Avec les points pris à l’arrivée, Tadej Pogacar fait un spectaculaire rapproché au classement du maillot à pois, avec un seul point de retard sur le coureur de l’équipe EF Education-Easypost.



Maillot blanc : Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates)



Tadej Pogacar aura-t-il un rival pour le maillot blanc de meilleur jeune ? En effet, à l’issue de cette 7eme étape, seul Tom Pidcock pointe à moins de deux minutes du Slovène quand le troisième est son coéquipier Brandon McNulty, déjà relégué à plus de six minutes. S’il pourrait être contesté pour le maillot jaune, tout indique que « Pogi » sera en blanc s’il voit le bout de ce Tour de France.



Classement par équipes : Ineos Grenadiers (GBR)



Avec Jonas Vingegaard, Primoz Roglic et Sepp Kuss tous trois dans le Top 10 de l’étape, la formation Jumbo-Visma a réalisé un bon résultat d’ensemble, même si elle a manqué la victoire à La Super Planche des Belles Filles. Un résultat qui permet à la formation néerlandaise de réduire l’écart sur Ineos Grenadiers au classement général par équipes, qui ne compte plus que 26 secondes d’avance.



Combatif du jour : Simon Geschke (ALL/Cofidis)



A l’initiative de la grande échappée de cette 7eme étape, Simon Geschke n’a pas hésité à tenter sa chance en solitaire au pied de La Super Planche des Belles Filles, avant d’être avalé par Lennard Kämna. Les efforts déployés par le coureur de l’équipe Cofidis ont convaincu le jury du prix de la combativité de lui décerner le dossard rouge.