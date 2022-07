6eme étape : Les puncheurs attendus à Longwy

Après les 4 Jours de Dunkerque et Paris-Roubaix, le Tour de France va s’inspirer des classiques ardennaises ce jeudi. En effet, la 6eme étape reliant la ville belge de Binche à Longwy s’annonce loin d’être évidente ! Avec quasiment 220 kilomètres au programme, ce sera « Le Jour le Plus Long » pour le peloton de la Grande Boucle sur une route qui sera loin d’être plate. Une journée de course qui débutera par près de 70 kilomètres en terre belge, deuxième pays visité par le Tour de France cette année après le Danemark et avant la Suisse plus tard dans la course. Il faudra attende le kilomètre 87 pour atteindre la première difficulté, la Côte des Mazures (2km à 7,6% de moyenne), qui sera la première classée en 3eme catégorie. Après avoir traversé Charleville-Mézières puis Sedan, le peloton ralliera Carignan, au kilomètre 146, pour le sprint intermédiaire.

Un final exigeant à Longwy

A partir de là, seuls les puncheurs auront droit de cité. Si les deux dernières difficultés répertoriées seront dans le final, la route n’offrira que peu de temps de repos aux coureurs. Dans les 20 derniers kilomètres, ce seront de véritables montagnes russes avec la Côte de Montigny-sur-Chiers (1,6km à 4,4% de moyenne) en 4eme catégorie puis la Côte de Pulventeux (800m à 12,3% de moyenne. A peine la descente terminée que le peloton embrayera avec la dernière difficulté du jour, non répertoriée mais qui sera le juge de paix. Longue de 1600 mètres avec une pointe moyenne à 5,8% mais une pointe à 11% à mi-pente, la Côte des Religieuses mettra les puncheurs à l’épreuve. En l’absence de Julian Alaphilippe, ce final pourrait être un terrain de jeu idéal pour Wout Van Aert ou Tadej Pogacar.