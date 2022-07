4eme étape : van Aert l'emporte en solitaire et conforte son maillot jaune

van Aert a bonifié le travail de la Jumbo-Visma

CYCLISME / TOUR DE FRANCE 2022

4eme étape - Dunkerque - Calais (171,5km) - Mardi 5 juillet 2022

Christophe Laporte (FRA/Jumbo-Visma) mt

Hugo Hofstetter (FRA/Arkéa-Samsic) mt

Benjamin Thomas (FRA/Cofidis) mt

Classement général après 4 étapes (sur 21)

Christophe Laporte (FRA/Jumbo-Visma) à 57’’

Pour le moment, dans ce Tour de France 2022, c'est Wout van Aert le patron et personne d'autre., la Côte du Cap Blanc-Nez. Fort ce cette belle victoire sur la Grande Boucle, le coureur de la formation Jumbo-Visma conforte son maillot jaune en tête du classement général, ainsi que son maillot vert de meilleur sprinteur. Avant cela, cette première étape en France avait été animée dès le départ pour deux hommes, à savoir Anthony Perez (Cofidis) et Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost), sur sa lancée après s'être illustré sur ses terres, qui ont tenté leur chance en s'échappant., et le Danois en a alors profité pour grappiller encore quelques points ce mardi pour le classement de la montagne, lui qui a passé 11 des 12 premiers cols de cette édition en tête. De son côté, le Français était devant le maillot à pois lors du sprint intermédiaire de Lumbres. Après avoir collaboré, si Nielsen a préféré rentrer dans le rang, Perez a lui attaqué à environ 44 km de l'arrivée, mais n'a jamais réussi à créer un nouvel écart suffisant sur la meute derrière lui.D'autant plus que dans les dernières kilomètres,Si certains ont eu du mal à suivre, à l'image du Slovène Primoz Roglic, van Aert a lui décidé de tirer son épingle du jeu et de tenter sa chance tout seul et a été récompensé. Derrière le maillot jaune, c'est Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) qui a ensuite remporté le sprint, le Belge ayant même pensé un temps avoir remporté cette 4eme étape du Tour de France. Ce dernier a notamment pris le meilleur sur Christophe Laporte (Jumbo-Visma), Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) ou encore Peter Sagan (TotalEnergies)., son dauphin Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl) étant à 25’’ maintenant. Chez les favoris à la victoire finale, on retrouve toujours dans le top 10 Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) au 3eme rang (à 32’’), puis les coéquipiers de van Aert, à savoir Jonas Vingegaard et Primoz Roglic, respectivement 6eme (à 40’’) et 7eme (à 41’’).Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Deceuninck) à 08’’Alexander Kristoff (NOR/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mtPeter Sagan (SLQ/TotalEnergies) mtLuca Mozzato (ITA/BB Hotels - KTM) mtDanny van Poppel (PBS/Bora-Hansgrohe) mtMichael Matthews (AUS/BikeExchange-Jayco) mtYves Lampaert (BEL/Quick-Step Alpha Vinyl) à 25’’Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) à 32’’Mads Pedersen (DAN/Trek-Segafredo) à 36’’Mathieu van der Poel (PBS/Alpecin-Deceuninck) à 38’’Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) à 40’’Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) à 41’’Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) à 48’’Stefan Küng (SUI/Groupama-FDJ) à 48’’Tom Pidcock (GBR/Ineos Grenadiers) à 49’’