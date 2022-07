21eme étape : Vingegaard au firmament, Van Aert désintéressé… Pour qui les maillots distinctifs ?

CYCLISME / TOUR DE FRANCE 2022

21eme étape - Paris-La Défense Arena-Paris Champs-Elysées (115,6km) - Dimanche 24 juillet 2022



La vie des maillots



Maillot jaune : Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma)



Le Danemark attendait ça depuis 1996 ! 26 ans après Bjarne Riis et alors que le pays était à l’honneur cette année avec le Grand Départ à Copenhague, Jonas Vingegaard a officiellement ajouté son nom à la longue liste des vainqueurs du Tour de France. A l’issue de trois semaines marquées par un duel épique avec Tadej Pogacar et le soutien sans faille d’une équipe Jumbo-Visma qui lui était dévouée, le Danois a pu profiter de cette dernière journée pour savourer la plus grande victoire de sa carrière, qu’il a partagé avec les siens à peine la ligne d’arrivée franchie.



Maillot vert : Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma)



Depuis longtemps, la cause était entendue. Plusieurs mois après avoir annoncé que ramener le maillot vert sur les Champs-Elysées était son objectif, Wout Van Aert a validé sa victoire dans un classement par points qu’il a outrageusement dominé, reléguant son dauphin Jasper Philipsen à 194 unités. Au lendemain de sa troisième victoire d’étape, le Belge ne s’est pas laissé tenter par l’idée de s’imposer une deuxième fois dans l’ultime étape du Tour de France. Au lieu de cela, il a volontiers participé aux célébrations de la victoire de Jonas Vingegaard.



Maillot à pois : Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma)



Si Jonas Vingegaard a officiellement remporté le classement de la montagne, Simon Geschke restera celui qui a marqué cette lutte en haute montagne. L’Allemand, qui a longtemps porté le maillot à pois et ne l’a lâché qu’au sommet d’Hautacam lors de la dernière étape des Pyrénées, a mis un point d’honneur à aller chercher l’ultime point mis en jeu à quelques encablures de l’entrée dans Paris. Mais c’est bien Jonas Vingegaard qui a pu monter sur le podium sur les Champs-Elysées.



Maillot blanc : Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates)



Il n’a pas pu s’en empêcher ! Volontiers offensif tout au long de ces trois semaines de courses, ayant matérialisé la théorie des « gains marginaux » sur de nombreuses étapes avant de s’avouer vaincu face à Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar a allumé un dernier pétard dans l’ultime tour de circuit sur les Champs-Elysées. Avec le panache qui le caractérise, le Slovène s’est offert un dernier coup d’éclat mais compte bien prendre sa revanche en 2023.



Classement par équipes : Ineos Grenadiers (GBR)



Si le collectif de la Jumbo-Visma a été une machine bien huilée, la volonté de gagner le classement général avec Jonas Vingegaard a éloigné la formation néerlandaise du classement par équipes. Poussée par Geraint Thomas, Adam Yates et Filippo Ganna, c’est Ineos Grenadiers qui a pu ramener jusqu’à Paris les casques et dossards jaunes, devançant très nettement les équipes Groupama-FDJ et Jumob-Visma dans ce classement auquel de nombreux directeurs sportifs donnent une grande importance.