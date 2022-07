20eme étape : Vingegaard a assuré… Pour qui les maillots distinctifs ?

CYCLISME / TOUR DE FRANCE 2022

20eme étape - Lacapelle-Marival-Rocamadour (40,7km CLM individuel) - Samedi 23 juillet 2022



La vie des maillots



Maillot jaune : Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma)



Jonas Vingegaard a sans aucun doute eu très peur ! A trois kilomètres de l’arrivée, dans la descente de la Côte des Magès menant à Rocamadour, le Danois est passé très près d’une chute qui aurait pu ruiner les efforts déployés durant les trois dernières semaines. Alors qu’il avait la possibilité de priver son coéquipier Wout Van Aert de la victoire, le maillot jaune a pris le parti de calmer le jeu et de savourer ce triomphe qui s’annonce.



Maillot vert : Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma)



Insatiable ! Déjà vainqueur de deux étapes, Wout Van Aert n’a pas laissé passer l’occasion de briller sur ce contre-la-montre, un an après avoir déjà dominé le dernier exercice chronométré du Tour de France l’an passé. Un succès qui lui permet d’ajouter quelques points à son total déjà énorme au classement d’un maillot vert parfaitement taillé pour lui.



Maillot à pois : Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma)



S’il y avait deux difficultés sur ce parcours de 40,7 kilomètres, aucune n’a été retenue pour distribuer des points pour le maillot à pois. Toutefois, cela n’aurait rien changé puisque Jonas Vingegaard est hors d’atteinte depuis sa victoire à Hautacam.



Maillot blanc : Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates)



Il a une nouvelle fois tout tenté mais les forces lui ont manqué. Parti fort sur ce contre-la-montre, Tadej Pogacar a fini par faiblir sur la deuxième moitié de parcours et n’a pas pu infliger à Jonas Vingegaard ce qu’il à fait à Primoz Roglic en 2020. Le Slovène sera bien deuxième sur le podium ce dimanche à Paris, avec le maillot blanc en prime.



Classement par équipes : Ineos Grenadiers (GBR)



Si Wout Van Aert et Jonas Vingegaard ont signé le doublé ce samedi, c’est bien Ineos Grenadiers qui a signé la meilleure performance d’ensemble grâce notamment à Geraint Thomas et Filippo Ganna. A la veille des Champs-Elysées, la formation britannique est assurée de conserver les casques et dossards jaunes.



Super-combatif du Tour de France : Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma)



Présent sur tous les terrains tout au long des trois semaines, passant tour à tour de baroudeur-finisseur à coéquipier dévoué en montagne puis machine à rouler sur le contre-la-montre, Wout Van Aert a réalisé un Tour de France immense. Recevant les voix du public mais également du jury, le Belge a été élu « super-combatif » de ce Tour de France 2022 à l'unanimité.