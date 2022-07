20eme étape : Van Aert remporte le chrono de Rocamadour, Vingegaard y est presque

Van Aert impitoyable, Vingegaard s’est fait peur

Gaudu pas inquiété, Bardet finalement septième du général

CYCLISME / TOUR DE FRANCE 2022

20eme étape - Lacapelle-Marival-Rocamadour (40,7km CLM individuel) - Samedi 23 juillet 2022

Classement général après 20 étapes (sur 21)

Wout Van Aert y tenait beaucoup trop ! Déjà vainqueur de deux étapes sur ce Tour de France 2022 à Calais et Lausanne, le Belge a effacé la frustration de sa défaite face à Yves Lampaert dans les rues détrempées de Copenhague et dominé le contre-la-montre tracé entre Lacapelle-Marival et Rocamadour. Alors que Mikkel Bjerg a signé la première référence dans cette 20eme et avant-dernière étape, le double champion du monde de la spécialité Filippo Ganna a mis les points sur les « i ». Déployant sa puissance de bout en bout, l’Italien a repoussé le Danois à près de deux minutes. Le coureur de l’équipe Ineos Grenadiers a alors dû patienter avec l’espoir de signer son premier succès d’étape sur le Tour de France, lui qui est invaincu sur les étapes contre-la-montre du Giro. Mais, alors que Fred Wright, Nils Politt ou encore Bauke Mollema l’ont fait trembler, Filippo Ganna a dû quitter le fauteuil de leader quasiment deux heures après avoir passé la ligne d’arrivée. Combinaison verte sur les épaules, Wout Van Aert s’est élancé avec en tête les temps de référence établis par « Top Ganna » et les a méticuleusement écrasés.Devancé de quatorze secondes après 10,6km puis de 25 secondes peu après la mi-parcours, Filippo Ganna a vu le coureur de l’équipe Jumbo-Visma terminer très fort dans les deux difficultés émaillant les huit derniers kilomètres du parcours. Comptant 23 secondes d’avance au dernier intermédiaire, Wout Van Aert a coupé la ligne d’arrivée avec une marge de 42 secondes sur le double champion du monde, qui a finalement pris la cinquième place de l’étape. En effet, après le passage du maillot vert, l’attention s’est focalisée sur le semblant de lutte pour le maillot jaune… qui n’a jamais eu lieu. Améliorant les références de son coéquipier aux trois premiers intermédiaires, Jonas Vingegaard semblait bien parti pour s’imposer à Rocamadour. Mais, à trop assurer dans une descente, le Danois est passé tout près de la catastrophe dans un virage pris trop large. Après cette frayeur, le porteur du maillot jaune a pris le parti d’assurer et a même terminé en roue libre l’étape pour savourer une première victoire dans le Tour de France qui lui tend les bras.Jonas Vingegaard a même profité de ce contre-la-montre pour reprendre quelques secondes à Tadej Pogacar. Le Slovène, dans les temps de Wout Van Aert au premier intermédiaire, a baissé de pied sur le reste du parcours et termine troisième à 27 secondes du vainqueur, concédant huit secondes au maillot jaune. Le Danois va ainsi entrer sur les Champs-Elysées avec un peu plus de trois minutes et demie d’avance sur son dauphin. Quatrième de l’étape après avoir devancé Filippo Ganna, Geraint Thomas a validé un troisième podium sur le Tour de France. 26eme ce samedi, David Gaudu n’a cédé que 24 secondes à Aleksandr Vlasov et conserve aisément sa quatrième place au classement général devant le Russe, qui double Louis Meintjes et Nairo Quintana pour la cinquième position. L’autre gagnant de cette étape est Romain Bardet. 25eme dans la même seconde que David Gaudu et une seconde derrière Benjamin Thomas, premier Français de l’étape, le leader de l’équipe DSM profite de la contre-performance de Louis Meintjes pour passer septième au classement général.Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) à 19’’- Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) à 27’’Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 32’’Filippo Ganna (ITA/Ineos Grenadiers) à 42’’Bauke Mollema (PBS/Trek-Segafredo) à 1’22’’Mattia Cattaneo (ITA/Quick-Step Alpha Vinyl) à 1’25’’Fred Wright (GBR/Bahrain Victorious) à 1’32’’Maximilian Schachmann (ALL/Bora-Hansgrohe) à 1’37’’Jan Tratnik (SLO/Bahrain Victorious) à 1’48’’Benjamin Thomas (FRA/Cofidis) à 3’09’’Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) à 3’34’’Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 8’13’’David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) à 13’56’’Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) à 16’37’’Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) à 17’24’’Romain Bardet (FRA/DSM) à 19’02’’Louis Meintjes (AFS/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 19’12’’Alexey Lutsenko (KAZ/Astana Qazaqstan) à 23’47’’Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) à 25’43’’