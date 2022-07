20eme étape : Philipsen termine en beauté, Vingegaard sacré

Jasper Philipsen a conclu le Tour de France 2022 en beauté ! Déjà victorieux au sprint à Carcassonne, le coureur de l’équipe Alpecin-Deceuninck est allé chercher un succès de prestige sur les Champs-Elysées. Une dernière étape lancée depuis la Paris-La Défense Arena qui, comme le veut la tradition, a été un long défilé dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines jusqu’à l’entrée dans Paris. Un brin provocateurs, Wout Van Aert et Tadej Pogacar se sont amusés à placer un démarrage peu après le kilomètre zéro. Mais, vite rattrapés par Jonas Vingegaard puis Simon Geschke les porteurs des maillots distinctifs se sont prêtés à l’exercice des photos de fin de Tour. Philippe Gilbert s’y est également prêté de bonne grâce, tout comme les coureurs de l’équipe Jumbo-Visma avec les dossards de leurs coéquipiers n’ayant pas pu aller au bout des trois semaines et les six Danois qui ont pu conclure cette 109eme Grande Boucle. Dauphin de Jonas Vingegaard au classement de la montagne, Simon Geschke est allé chercher le dernier point mis en jeu au sommet de la Côte du Pavé des Gardes, quelques kilomètres après que le peloton soit passé devant le Château de Versailles.

Des tentatives d’échappées vaines

Le ton a commencé à changer une fois l’entrée dans la Capitale effectuée. Après avoir vu les Jumbo-Visma ouvrir la voie au premier passage sur la ligne d’arrivée, la course a enfin pu commencer. Jonas Rutsch et Jan Tratnik ont donné le ton en plaçant le premier démarrage, sans parvenir à distancer un peloton cadenassé par les équipes de sprinteurs. Un quatuor formé de Nils Politt, Pierre Latour, Krists Neilands et Benoît Cosnefroy a fait de même, sans plus de réussite. Stefan Bissegger et Stan Dewulf, vite rejoints par Jan Tratnik, Mathieu Burgaudeau et Daniel Felipe Martinez, ont fait un bon bout de chemin en tête. Le rouleur suisse a même passé en tête le dernier sprint intermédiaire, à 40 kilomètres de l’arrivée. Toutefois, même avec le soutien de Matteo Jorgenson, cette échappée était vouée à l’échec, consommé à 33 kilomètres du but. Le relais a alors été pris par Maximilian Schachmann, Owain Doull et Jonas Rutsch, auxquels Olivier Le Gac et Antoine Duchesne se sont joints. Si cette belle échappée s’est progressivement délitée, elle a vu son aventure se terminer à l’abord du dernier tour de course.

Pogacar s’est amusé, Philipsen s’est imposé, Vingegaard a jubilé

Une dernière remontée des Champs-Elysées qui a vu l’équipe Ineos Grenadiers tenter quelque chose. En effet, Geraint Thomas a placé un démarrage sur la droite de la chaussée afin de lancer Filippo Ganna dans une tentative visant à déstabiliser les équipes de sprinteurs. Mais, dans le même temps, Tadej Pogacar s’est hissé sur ses pédales de l’autre côté de la route avec le panache qui a marqué sa fin de Tour de France. Des accélérations qui n’ont fait que tendre un peu plus le peloton. A l’approche de la flamme rouge, Benjamin Thomas a essayé de faire parler ses qualités de pistard mais sans la moindre once de réussite. Les équipes de sprinteurs ont alors mis en route… mais pas la Jumbo-Visma pour Wout Van Aert ! Vainqueur l’an passé dans la Capitale, le maillot vert a préféré rester aux côtés de ses coéquipiers pour fêter le sacre de Jonas Vingegaard. Un ultime sprint qui a vu Jasper Philipsen se montrer dominateur. Le coureur de l’équipe Alpecin-Deceuninck n’a pas laissé la moindre chance à Dylan Groenewegen et Alexander Kristoff pour s’offrir le dernier bouquet. Un peu moins d’une minute plus tard, tout sourire, Jonas Vingegaard a passé la ligne d’arrivée pour inscrire en lettres d’or son nom au palmarès de la plus grande course du monde.



CYCLISME / TOUR DE FRANCE 2022

21eme étape - Paris-La Défense Arena-Paris Champs-Elysées (115,6km) - Dimanche 24 juillet 2022

1- Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Deceuninck) en 2h58’32’’

2- Dylan Groenewegen (PBS/BikeExchange-Jayco) mt

3- Alexander Kristoff (NOR/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mt

4- Jasper Stuyven (BEL/Trek-Segafredo) mt

5- Peter Sagan (SLQ/TotalEnergies) mt

6- Jérémy Lecroq (FRA/B&B Hotels-KTM) mt

7- Danny van Poppel (PBS/Bora-Hansgrohe) mt

8- Caleb Ewan (AUS/Lotto-Soudal) mt

9- Hugo Hofstetter (FRA/Arkéa-Samsic) mt

10- Fred Wright (GBR/Bahrain Victorious) mt

…



Classement général final

1- Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) en 79h33’20’’

2- Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) à 2’43’’

3- Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 7’22’’

4- David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) à 13’39’’

5- Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) à 15’46’’

6- Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) à 16’33’’

7- Romain Bardet (FRA/DSM) à 18’11’’

8- Louis Meintjes (AFS/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 18’44’’

9- Alexey Lutsenko (KAZ/Astana Qazaqstan) à 22’56’’

10- Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) à 24’52’’

…