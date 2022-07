1ere étape : Lampaert fait coup double, Pogacar déjà distingué… Pour qui les maillots distinctifs ?

CYCLISME / TOUR DE FRANCE 2022

1ere étape - Copenhague-Copenhague (13,2km CLM individuel) - Vendredi 1er juillet 2022



La vie des maillots



Maillot jaune : Yves Lampaert (BEL/Quick-Step Alpha Vinyl)



Pour la première fois depuis 2018, c’est un contre-la-montre qui a lancé le Tour de France et, à ce petit jeu, c’est Yves Lampaert qui s’est montré le plus fort. L’ancien champion de Belgique de l’exercice chronométré a su déloger son compatriote Wout Van Aert. Après avoir porté le maillot rouge sur la Vuelta en 2017, le natif d’Iseghem portera le tout premier maillot jaune du 109eme Tour de France à l’occasion de la deuxième étape, ce samedi entre Vejle et Sonderborg, avec une équipe Quick-Step Alpha Vinyl qui sera à ses côtés pour le défendre si le vent vient animer la dernière portion du parcours.



Maillot vert : Yves Lampaert (BEL/Quick-Step Alpha Vinyl)



Grâce à sa victoire dans cette première étape, Yves Lampaert a également pris la bagatelle de 20 points au classement du meilleur sprinteur. Ne pouvant pas porter deux maillots distinctifs en même temps, le coureur de la formation Quick-Step Alpha Vinyl va céder le maillot vert dès ce samedi à Wout Van Aert, qui a assuré en faire un objectif personnel sur ce Tour de France 2022.



Maillot blanc : Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates)



S’il pouvait ambitionner de retrouver le maillot jaune ce vendredi, Tadej Pogacar va bien porter un maillot distinctif à l’occasion de la deuxième étape. En effet, le vainqueur des deux derniers Tours de France sera en blanc ce samedi, synonyme de première place au classement des jeunes, dédié aux coureurs ayant moins de 25 ans. Le coureur de l’équipe UAE Team Emirates devance de 17 secondes Tom Pidcock et de 26 secondes Florian Vermeersch.



Classement par équipes : Jumbo-Visma (PBS)



Avec la deuxième place de Wout Van Aert, la septième pour Jonas Vingegaard et la huitième pour Primoz Roglic, la formation Jumbo-Visma a été la seule à placer trois coureurs dans le Top 10 de cette première étape du Tour 2022. En conséquence, l’équipe dirigée par Merijn Zeeman prend la tête du classement par équipes avec 21 secondes d’avance sur Ineos Grenadiers et 37 secondes sur Trek-Segafredo.



En l’absence de difficulté répertoriée, le maillot à pois n’a pas été attribué à l’issue ce cette première étape. Il n’y a pas non plus eu de combatif du jour sur ce contre-la-montre.