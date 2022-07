1ere étape (F) : Victoire au sprint pour Wiebes devant Vos

Lorena Wiebes sera à jamais la première ! La sprinteuse néerlandaise de l’équipe DSM a levé les bras sur les Champs-Elysées pour célébrer sa victoire à l’occasion de la première étape de la toute première édition du Tour de France Femmes. Après un défilé menant les coureuses du pied de la Tour Eiffel à la ligne d’arrivée, Marion Rousse a abaissé le drapeau pour lancer les hostilités avec Amandine Fouquenet qui a été la première à passer à l’attaque. Mais, très rapidement, les équipes de sprinteuses se sont placées aux avant-postes pour filtrer les échappées. Après la tentative de la membre de l’équipe Arkéa, un groupe de six a pris quelques longueurs d’avance sans toutefois obtenir un bon de sortie. La Française Laura Asencio a alors tenté sa chance à son tour, imitée ensuite par Mischa Bredewold. La Néerlandaise, rattrapée par Emily Newsom ont pris jusqu’à 20 secondes d’avance alors que Morgane Coston a tenté en vain de faire la jonction.

Les attaques se sont enchaînées

Toutefois, à l’approche du premier sprint intermédiaire, les équipes de sprinteuses ont serré plus que jamais la bride, avec la formation Ceratizit qui a fait l’effort pour absorber le duo de tête à une cinquantaine de kilomètres de l’arrivée. Cette première explication a tourné en faveur de Marianne Vos devant Lorena Wiebes et Lotte Kopecky, donnant déjà une idée des forces en présence en vue de l’arrivée. Le moment de flottement suivant ce sprint intermédiaire a permis à Pauline Allin de s’extraire du peloton. La coureuse de l’équipe Arkéa a ensuite vu Henrietta Christie pour prendre un peu plus de dix secondes d’avance sur le peloton et résister à l’équipe SD Worx mais cette dernière a eu le dernier mot. Les candidates au maillot à pois se sont alors révélées avec Anne Dorthe Ysland et Femke Markus qui ont pris la poudre d’escampette en quête des deux points distribués en haut des Champs-Elysées à 19 kilomètres de l’arrivée. La Norvégienne a lancé de loin le sprint mais n’a pas eu le dernier mot, la Néerlandaise prenant les deux points en jeu avant de réintégrer le peloton.

Verhulst a tenté, Wiebes a eu le dernier mot

Les velléités offensives ne se sont pas taries et Gladys Verhulst a placé un démarrage à un peu plus de deux tours de l’arrivée. La Tricolore a alors pris jusqu’à 45 secondes d’avance sur un peloton secoué par la chute d’Alana Castrique, contrainte à l’abandon, et de Christine Majerus, qui a pu partir. C’est ensuite Amanda Spratt, une des candidates à la victoire, qui est allée au sol mais a pu reprendre la route. L’échappée de Gladys Verhulst a pris fin à deux kilomètres du but et a valu à la coureuse de l’équipe Le Col-Wahoo le premier prix de la combativité. Dès lors, le sprint est apparu inévitable. La formation Jumbo-Visma s’est mise en ordre de marche pour Marianne Vos mais l’ancienne championne du monde a dû s’avouer vaincue face à Lorena Wiebes, qui écrit l’histoire du Tour de France Femmes, alors que Lotte Kopecky complète le podium. La Néerlandaise de l’équipe DSM s’empare du premier maillot jaune, qu’elle portera ce lundi lors de la 2eme étape reliant Meaux à Provins.



CYCLISME / TOUR DE FRANCE 2022 (F)

1ere étape - Paris Tour Eiffel-Champs-Elysées (81,6km) - Dimanche 24 juillet 2022

1- Lorena Wiebes (PBS/DSM) en 1h54’00’’

2- Marianne Vos (PBS/Jumbo-Visma) mt

3- Lotte Kopecky (BEL/SD Worx) mt

4- Rachele Barbieri (ITA/Liv Racing Xstra) mt

5- Emma Norsgaard Bjerh (DAN/Movistar) mt

6- Maike van der Duin (PBS/Le Col-Wahoo) mt

7- Elisa Balsamo (ITA/Trek-Segafredo) mt

8- Simone Boilard (CAN/St-Michel-Auber 93) mt

9- Tamara Dronova (RUS/Roland Cogeas Edelweiss Squad) mt

10- Vittoria Guazzini (ITA/FDJ Suez Futuroscope) mt

…

20- Victoire Berteau (FRA/Cofidis) mt

…



Classement général après 1 étape (sur 8)

1- Lorena Wiebes (PBS/DSM) en 1h53’50’’

2- Marianne Vos (PBS/Jumbo-Visma) à 4’’

3- Lotte Kopecky (BEL/SD Worx) à 6’’

4- Rachele Barbieri (ITA/Liv Racing Xstra) à 10’’

5- Emma Norsgaard Bjerh (DAN/Movistar) à 10’’

6- Maike van der Duin (PBS/Le Col-Wahoo) à 10’’

7- Elisa Balsamo (ITA/Trek-Segafredo) à 10’’

8- Simone Boilard (CAN/St-Michel-Auber 93) à 10’’

9- Tamara Dronova (RUS/Roland Cogeas Edelweiss Squad) à 10’’

10- Vittoria Guazzini (ITA/FDJ Suez Futuroscope) à 10’’

…

20- Victoire Berteau (FRA/Cofidis) mt

…