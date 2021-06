1ere étape : Alaphilippe, Schelling... : Pour qui les maillots distinctifs ?

La vie des maillots

Vainqueur de la première étape, le champion du monde endosse logiquement le premier maillot jaune, qu'il portera donc pour le 18eme jour de sa carrière dimanche, avec l'espoir de le conserver. Il compte douze secondes d'avance sur Michael Matthews et quatorze sur Primoz Roglic.Le vainqueur de l'étape du jour prend également le maillot vert, puisque son succès lui a rapporté 50 points. C'est Ide Schelling qui a gagné le premier sprint intermédiaire de ce Tour 2021, mais il n'a pris que 20 points. Michael Matthews, deuxième de l'étape et qui a récolté 43 points, portera le maillot vert en tant que deuxième à la place d'Alaphilippe dimanche. Et contrairement au Français, il fait de ce maillot vert un véritable objectif sur les trois prochaines semaines.Membre de l'échappée du jour, le Néerlandais de 23 ans est passé en tête au sommet de deux côtes et deuxième d'une autre côte. Ces 3 points lui permettent de prendre le maillot à pois, avec un point d'avance sur Julian Alaphilippe.Sixième du classement général, le tenant du titre est le meilleur coureur de moins de 25 ans et endosse donc le maillot blanc, qu'il avait également remporté l'an passé. Pogacar, qui n'a que 22 ans, rappelons-le, devance David Gaudu et Sergio Higuita, qui sont arrivés en même temps que lui.Avec Primoz Roglic troisième, Jonas Vingegaard 13eme et Wout Van Aert 24eme, la formation néerlandaise a brillé, à défaut de gagner, et commence ce Tour avec le titre de meilleure équipe de la première étape.En tête pendant 150 kilomètres au total, d'abord en groupe, puis tout seul pendant une quarantaine de kilomètres, le coureur néerlandais a logiquement été désigné coureur le plus combatif de la journée.