19eme étape : Les sprinteurs se tiennent prêts

La 19eme étape sera-t-elle celle du retour au calme après la tempête ? Au lendemain d’une arrivée à Hautacam qui a sans doute figé de manière définitive la hiérarchie au classement général, le peloton va connaître une journée moins compliquée ce vendredi entre Castelnau-Magnoac et Cahors. Un parcours de 188,3km qui sera lancé depuis la ville qui a vu Antoine Dupont commencer à pratiquer le rugby. La première partie de cette étape sera en faux-plat descendant jusqu’à Auch, où le sprint intermédiaire sera placé au kilomètre 38,4. Il faudra alors voir si le peloton, notamment les équipes de sprinteurs, accordent un bon de sortie à une échappée. Dans le cas contraire, ça sera une bonne occasion de voir l’état de forme des forces en présence après trois journées dans les Pyrénées qui ont été éprouvantes pour ceux qui connaissent le plus de difficulté quand la route se cabre.

Le vent comme invité surprise ?

Entre Fleurance (km 62,7) et Valence-d’Agen (km 105,5), la route ne sera plus aussi plane mais sans que cela ne puisse désorganiser le peloton. Toutefois, cette 19eme étape pourrait également être un piège car un vent de côté est annoncé avec insistante et les 30 kilomètres de plaine menant au pied de la Côte de la cité médiévale de Lauzerte (2km à 6,2% de moyenne), au kilomètres 135,7, pourraient donner des idées. La Côte de Saint-Daunès (1,6km à 6,3% de moyenne), avant-dernière difficulté au programme de cette Grande Boucle 2022, sera située à une trentaine de kilomètres de l’arrivée et pourrait être une rampe de lancement pour des courageux voulant perturber le bon ordonnancement des équipes de sprinteurs. Dans le cas contraire, le final excessivement plat mais un peu technique leur permettra de se mettre en place en vue de l’explication finale. Il sera alors temps de se tourner vers le dernier contre-la-montre de ce Tour de France.