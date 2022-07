18eme étape : Vingegaard l'emporte à Hautacam après avoir fait céder Pogacar

💚 The race is on! And @WoutvanAert is the first to attack.

Pogacar a tenté le tout-pour-le-tout

Vingegaard s’est fait peur, Pogacar a chuté avant de craquer



Vingegaard en patron, Gaudu au pied du podium

CYCLISME / TOUR DE FRANCE 2022

18eme étape - Lourdes-Hautacam (143,2km) - Jeudi 21 juillet 2022

Classement général après 18 étapes (sur 21)

Jonas Vingegaard y est presque ! Mis sous pression par Tadej Pogacar, le porteur du maillot jaune a fait le dos rond avant de porter l’estocade dans les pentes d’Hautacam. En plus d’une deuxième victoire d’étape sur ce Tour de France 2022, le Danois a sans l’ombre d’un doute mis la main sur un premier succès dans la Grande Boucle sur les hauteurs de Lourdes. Un succès qui est aussi celui de l’équipe Jumbo-Visma qui, comme sur la route du Col du Granon, a pris la course à son compte. Dès le kilomètre zéro, Wout Van Aert a mis le feu aux poudres en attaquant avec Neilson Powless. Alors que l’Américain a vite baissé pavillon face à un peloton qui ne lâchait pas prise, le maillot vert a un temps poursuivi son effort. Une fois ce dernier repris, c’est Christophe Laporte qui a accéléré mais le petit groupe formé autour du Français n’a pas plus été en mesure de prendre le large. A l’approche des premières pentes du Col d’Aubisque, plusieurs grappes de coureurs sortis du peloton ont pu s’agglomérer pour former un groupe de 27 coureurs, vite rattrapé par quatre fuyards partis en contre, Benoît Cosnefroy, Bob Jungels, Jonas Rutsch et… Wout Van Aert ! Après avoir pris les points du sprint intermédiaire de Laruns, juste avant la première difficulté du jour, le Belge a mené grand train dans la pente. A contre-temps, Simon Geschke a essayé de sortir du peloton, recevant le soutien d’un Benjamin Thomas qui s’est laissé décrocher de l’échappée mais la tentative de l’Allemand pour défendre son maillot à pois s’est avérée vaine.Une fois repris par le peloton, Simon Geschke a été distancé et s’est mis à prier pour conserver sa tunique. L’ascension du Col d’Aubisque a été l’occasion pour plusieurs coureurs tels Enric Mas, Louis Meintjes ou encore Luis Leon Sanchez de s’extraire du peloton avec l’idée de revenir sur la tête de course. Mais, au sommet de l’avant-dernier col hors-catégorie de ce Tour de France 2022, c’est Giulio Ciccone qui a pris le maximum de points devant Thibaut Pinot et Wout Van Aert. Une fois la descente via le Belvédère du Soulor effectuée, c’est le seul col inédit au programme cette année, le Col de Spandelles, qui s’est présenté devant les coureurs. Alors que Wout Van Aert a fait le ménage aux avant-postes, avec seuls Daniel Felipe Martinez et Thibaut Pinot qui ont pu le suivre, Tadej Pogacar a décidé de tenter le tout pour le tout dans l’espoir de faire basculer le Tour de France en sa faveur. Après un gros relais de Brandon McNulty, le porteur du maillot blanc a placé un démarrage que Jonas Vingegaard a su juguler immédiatement. Un scenario qui s’est reproduit à deux reprises, sans que le maillot jaune ne craque. Le double tenant du titre a alors changé de stratégie et imposé un tempo énorme à son rival, qui n’a pas cillé, jusqu’au sommet passé en tête par Wout Van Aert. Une attitude que Tadej Pogacar a maintenu dans l’étroite descente du Col des Spandelles, dont le revêtement granuleux et irrégulier était une menace pour les coureurs.Alors que Jonas Vingegaard s’est fait une énorme frayeur dans un virage à gauche, Tadej Pogacar n’a pas pu éviter une chute. Manquant son freinage avant un autre virage à gauche, le coureur de l’équipe UAE Team Emirates est allé trop large et, visiblement pris dans des gravillons, a perdu l’équilibre à faible vitesse. Très vite reparti, le Slovène a vu Jonas Vingegaard l’attendre. Après s’être salué, les deux coureurs ont convenu de prendre moins de risques, ce qui a permis un grand regroupement avec Geraint Thomas, Sepp Kuss, Tiesj Benoot et Louis Meintjes, tous distancés par les accélérations de Tadej Pogacar dans la montée. Au pied de la montée d’Hautacam, dans la traversée d’Argelès-Gazost, le trio de tête ne comptait que deux minutes d’avance sur le groupe formé autour des candidats à la victoire finale. En tête de course, Thibaut Pinot et Daniel Felipe Martinez ont pris des relais contrairement à Wout Van Aert qui, à neuf kilomètres du but, n’a pas hésité à placer une attaque à laquelle Thibaut Pinot n’a pu répondre, coupant alors son effort afin d’aller soutenir David Gaudu dans sa lutte pour la quatrième place avec Nairo Quintana. Sepp Kuss, soutien de poids de Jonas Vingegaard, a haussé le ton et distancé Geraint Thomas. Poursuivant son effort, l’Américain a ramené son leader sur la tête de course puis passé le relais à Wout Van Aert. Le Belge a alors imposé un tempo d’enfer dont la victime a été… Tadej Pogacar. A quatre kilomètres de l’arrivée, le Slovène a vu ses illusions s’effondrer et une troisième victoire sur le Tour de France s’éloigner irrémédiablement.Très vite, Wout Van Aert s’est « garé » et a laissé Jonas Vingegaard s’envoler vers la victoire d’étape. Démontrant qu’il est le patron de la Grande Boucle, le Danois s’impose avec un peu plus d’une minute d’avance et compte désormais quasiment trois minutes et demie d’avance sur Tadej Pogacar. Autrement dit, sauf incident, Jonas Vingegaard sera ce dimanche le deuxième Danois vainqueur du Tour de France après le sulfureux Bjarne Riis en 1996… et ramènera également le maillot à pois sur les Champs-Elysées grâce aux 20 points pris au sommet d’Hautacam. Alors que Wout Van Aert prend la troisième place de l’étape, Geraint Thomas a mis une très nette option sur la troisième place et un nouveau podium. Lâchant près de trois minutes sur cette étape, le Gallois a coupé la ligne juste devant… David Gaudu ! Le leader de l’équipe Groupama-FDJ, épaulé par un énorme Valentin Madouas puis par Thibaut Pinot dans cette dernière montée, a fait une belle remontée et repousse Nairo Quintana à deux minutes et demie au classement général dans la lutte pour la quatrième place. A nouveau dans le dur, Romain Bardet termine à quasiment sept minutes de Jonas Vingegaard pour un huitième place au général, loin derrière Aleksandr Vlasov et solidement devant Alexey Lutsenko. Comme attendu, la dernière arrivée au sommet de ce Tour de France en a cimenté la hiérarchie au terme d’une étape animée et au rythme échevelé.Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) à 1’04’’- Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) à 2’10’’Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 2’54’’David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) à 2’58’’Alexey Lutsenko (KAZ/Astana Qazaqstan) à 3’09’’Daniel Felipe Martinez (COL/Ineos Grenadiers) à 3’09’’Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) à 3’27’’Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) à 4’04’’Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) à 4’09’’Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) à 3’26’’Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 8’00’’David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) à 11’05’’Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) à 13’35’’Louis Meintjes (AFS/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 13’43’’Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) à 14’10’’Romain Bardet (FRA/DSM) à 16’11’’Alexey Lutsenko (KAZ/Astana Qazaqstan) à 20’09’’Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) à 20’17’’