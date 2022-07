CYCLISME / TOUR DE FRANCE 2022

18eme étape - Lourdes-Hautacam (143,2km) - Jeudi 21 juillet 2022



La vie des maillots



Maillot jaune : Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma)



Jonas Vingegaard est bien le patron ! Attaqué par Tadej Pogacar dans la montée du Col de Spandelles puis mis sous tension dans la descente, le Danois s’est fait peur mais a su rester sur ses roues. Seigneur, il a attendu son rival après sa chute avant de le faire exploser à quatre kilomètres de l’arrivée, comme il l’avait fait sur les pentes du Col du Granon. Alors qu’il devait se méfier de Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard a mis plus qu’une option sur un premier Tour de France au terme d’un duel époustouflant.



Maillot vert : Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma)



Quand bien même le maillot vert étant assuré, Wout Van Aert n’a pas laissé passer l’occasion de grappiller encore plus de points sans sortir du cadre de la stratégie de son équipe Jumbo-Visma. Plus que jamais passe-partout, le Belge n’est pas passé loin d’une victoire de prestige à Hautacam mais s’est finalement mis au service de son leader.



Maillot à pois : Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma)



Simon Geschke y a cru… Mais très vite distancé en début d’étape malgré sa volonté de passer à l’attaque, l’Allemand a vu son maillot à pois se détricoter progressivement. Au final, c’est un duel entre Jonas Vingegaard et… Wout Van Aert qui a décidé du devenir du classement de la montagne. Pour huit points et alors qu’il reste trois unités à prendre d’ici les Champs-Elysées, le Danois s’est assuré de faire coup double sur ce Tour de France.



Maillot blanc : Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates)



Tadej Pogacar ne pourra pas avoir de regrets. Le Slovène a tout tenté, de loin, pour faire céder Jonas Vingegaard mais ces efforts ont été payés cher vers Hautacam. Le maillot blanc aura des allures de consolation pour le double tenant du titre, qui n’a pu que s’avouer vaincu ce jeudi lors de la dernière étape de montagne de ce Tour de France.



Classement par équipes : Ineos Grenadiers (GBR)



Alors que l’équipe Jumbo-Visma a marqué de son empreinte cette étape, conclue avec trois coureurs dans le Top 8 (Jonas Vingegaard, Wout Van Aert et Sepp Kuss), la formation Ineos Grenadiers a limité les dégâts avec notamment Geraint Thomas et Daniel Felipe Martinez. L’équipe britannique conserve plus d’une demi-heure d’avance sur Groupama-FDJ et 40 minutes sur Jumbo-Visma dans un classement qui lui est promis.



Combatif du jour : Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma)



A l’attaque dès le kilomètre zéro, locomotive de l’échappée avant d’échouer si peu de la victoire à Hautacam, Wout Van Aert a prouvé une nouvelle fois qu’il est sans aucun doute le coureur le plus complet du peloton en plus d’être un coéquipier dévoué.