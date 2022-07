18eme étape : Le peloton en termine avec les Pyrénées

Quand il n'y en a plus... Ce jeudi, le peloton se donne rendez-vous pour la 18eme étape de cette édition 2022 du Tour de France. Avec un troisième et dernier passage dans les Pyrénées pour cette année. Une étape longue de 143,2 kilomètres, dans un parcours qui forme quasiment une boucle, et qui reliera Lourdes à Hautacam. Pour un départ réel qui sera donné à partir de 13h40. Et si le Slovène Tadej Pogacar, pensionnaire de la formation UAE Team Emirates, veut chambouler la hiérarchie du classement général, il devra se montrer davantage offensif par rapport à ce mercredi, même s'il a gagné l'étape, mais sans se débarrasser du maillot jaune danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Au menu du jour, trois difficultés répertoriées. La première est en hors catégorie. Il s'agit du col d'Aubisque, dont la montée est longue de 16,4 kilomètres à des pentes moyennes de 7,1%.

Nibali, dernier vainqueur à Hautacam

Il s'agit d'un grand classique du Tour de France, et ce depuis l'année 2010. Son ascension s'effectuera alors par le versant ouest, à partir de Laruns, au kilomètre 58,5. Ensuite, les coureurs auront le droit au col de Spandelles, classé en première catégorie, avec une montée longue de 10,3 kilomètres à des pentes moyennes de 8,3%. Une montée totalement inédite dans cette prestigieuse course cycliste. Enfin, c'est à l'arrivée, située à 1520 mètres d'altitude, que la troisième et dernière difficulté du jour est située. A savoir à Hautacam, à l'issue d'une montée longue de 13,6 kilomètres avec des pentes moyennes de 7,8%. Il s'agira alors des tous derniers cols de cette édition 2022 du Tour de France. Quant à Hautacam, ce sera la sixième fois depuis 1994 que le Tour de France s'y rend. Le dernier vainqueur n'est autre que l'Italien Vincenzo Nibali, qui s'était alors imposé devant le Français Thibaut Pinot, lors de l'année 2014. Cette même année, c'est également le Transalpin qui avait raflé la Grande Boucle.