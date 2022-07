17eme étape : Vingegaard, Van Aert, Geschke... Pour qui les maillots distinctifs ?

CYCLISME / TOUR DE FRANCE 2022

17eme étape - Saint-Gaudens-Peyragudes (130km) - Mercredi 20 juillet 2022

La vie des maillots

Certains diront qu'au soir de cette 17eme étape, cette édition 2022 est jouée. Ce mercredi, le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a passé une journée plutôt tranquille. Les très rares attaques ne l'ont clairement pas mis en danger. Pas même la seule de son concurrent direct à la victoire finale, à savoir Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), qui a tenté une accélération, pour passer en tête au sommet du col de Val Louron-Azet, avant-dernière difficulté du jour. Puis, plus rien, même si le Slovène lui a pris quatre secondes, grâce aux bonifications de sa victoire d'étape.Le maillot vert 2022 est connu. Sauf incident évidemment. Ce mercredi, le Belge Wout Van Aert (Jumbo-Visma), qui ne peut plus être rejoint mathématiquement, a encore été vu aux avant-postes lors de cette 17eme étape. Ce qui lui a permis de disputer le sprint intermédiaire de La Barthe-de-Neste, situé au kilomètre 32,9. Avec 17 nouveaux points glanés, après être passé deuxième derrière son compatriote Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Au général, son avance est de 214 unités sur son premier poursuivant Tadej Pogacar. La Belgique n'a plus remporté cette précieuse tunique depuis 2007, avec Tom Boonen.Il a continué à grappiller. Ce mercredi, Simon Geschke (Cofidis) a tenté de se montrer à l'avant de la course. Résultat, l'Allemand a pris six points en passant en troisième position de la première difficulté du jour, à savoir le col d'Aspin, au kilomètre 67,7, à une altitude de 1490 mètres. Ce qui lui permet de compter, au niveau du général, douze longueurs d'avance sur celui qui est désormais son premier poursuivant, à savoir le maillot jaune danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).Tadej Pogacar reste solidement accroché à son maillot blanc. Et c'est peu de le dire. Avant le départ de cette 17eme étape, le Slovène (UAE Team Emirates) possédait alors une avance de 7'49" sur son premier poursuivant, à savoir le Britannique Tom Pidcock (Ineos Grenadiers). Mais ce dernier a complètement craqué ce mercredi. S'il conserve sa place de dauphin à ce même classement, son retard s'élève désormais à 30'05".Ineos Grenadiers ne lâche pas son bien. Dans cette 17eme étape, la formation britannique a su placer trois hommes parmi les 19 premiers : Thomas (4eme), Van Baarle (17eme) ainsi que Castroviejo (19eme). Les trois meilleurs Groupama-FDJ se trouvent parmi les 31 premiers du jour. La hiérarchie reste donc la même au niveau du classement par équipes, mais l'avance de l'équipe en tête passe à 31'39".Il a su se mettre en évidence. Ce mercredi, Brandon McNulty (UAE Team Emirates) a complètement explosé dans les derniers mètres de l'avant-dernière difficulté du jour, à savoir le col de Val Louron-Azet, lorsque le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a placé une accélération. Revenu dans la descente, l'Américain a ensuite mené son leader vers une nouvelle victoire d'étape.