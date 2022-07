Bardet s'est montré après sa défaillance de la veille

Vingegaard et Pogacar se sont neutralisés

CYCLISME / TOUR DE FRANCE 2022

17eme étape - Saint-Gaudens-Peyragudes (130km) - Mercredi 20 juillet 2022

Romain Bardet (FRA/DSM) à 2’38’’

David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) à 3’27’’

Classement général après 17 étapes (sur 21)

David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) à 7’57’’

Romain Bardet (FRA/DSM) à 9’21’’

Tadej Pogacar a eu le dernier mot. Ce mercredi, le Slovène, pensionnaire de la formation UAE Team Emirates a remporté la 17eme étape de cette édition 2022 du Tour de France. Une étape longue de 129,7 kilomètres et reliant Saint-Gaudens à Peyragudes. Un peloton de 144 éléments, alors que Tadej Pogacar a notamment perdu un nouveau coéquipier, à savoir Rafal Majka, non partant. Comme d'habitude, on a très rapidement assisté aux premières attaques, suivies par un peloton roulant à très vive allure.: Owain Doull (EF Education-Easypost) et Guillaume Boivin (Israel-Premier Tech), avant que Doull ne se retrouve ensuite seul. Derrière, un groupe de contre s'est ensuite formé, avec notamment Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Avant que tout le monde ne se fasse ensuite reprendre par le peloton. Pinot, suivi par Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan), a ensuite insisté.Avec derrière, un groupe de contre qui est monté jusqu'à quinze éléments : Martinez, Van Baarle (Ineos Grenadiers), Konrad (Bora-Hansgrohe), Mühlberger, Verona (Movistar), Périchon, Geschke (Cofidis), Teuns (Bahrain Victorious), Hamilton, Leknessund (DSM), Zimmermann (Intermarché-Wanty Gobert), Uran (EF Education-Easypost), Ciccone, Simmons (Trek-Segafredo) et Jull Jensen (BikeExchange-Jayco). Avec Pierre Latour qui a aussi fini par les rejoindre.Tous les deux se sont ensuite retrouvés dans le groupe de contre. Devant, Pinot et Lutsenko ont ensuite enchaîné avec la Hourquette d'Ancizan, classée en deuxième catégorie, dont la montée est longue de 8,2 kilomètres à des pentes moyennes de 5,1%. De son côté, le peloton a commencé son écrémage et Adam Yates a notamment perdu le contact dans cette même ascension, tout comme Tom Pidcock puis notamment David Gaudu.Bientôt, seuls six coureurs composaient alors ce groupe maillot jaune : McNulty, Pogacar, Vingegaard, Kuss, Thomas et Quintana, avant que ce dernier ne lâche aussi prise. Au début de la montée au col de Val Louron-Azet, classée en première catégorie, longue de 10;7 kilomètres à des pentes moyennes de 6,8%, les deux hommes de tête ont été repris par les poursuivants, à trente kilomètres de l'arrivée. Leknessund en a ensuite profité pour accélérer, en tête. De son côté, Bardet a été repris puis distancé par le groupe maillot jaune, qui a ensuite perdu Thomas. Le groupe maillot jaune en a fait de même avec Leknessund.Tous les trois étaient devant au moment d'entamer la montée finale vers Peyragudes, classée en première catégorie, longue de 8 kilomètres à des pentes moyennes de 7,8%. Derrière, Bardet a attaqué, suivi par Thomas, pour faire éclater un groupe de contre. Le Gallois est ensuite parti sans le Français. Devant, Vingegaard et Pogacar se sont neutralisés. Et c'est donc le Slovène qui a eu le dernier mot. Pour la troisième fois sur cette édition 2022 du Tour de France. Quant au Danois, il conserve évidemment son maillot jaune.Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) mtBrandon McNulty (USA/UAE Team Emirates) à 32’’Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 2’07’’Alexey Lutsenko (KAZ/Astana-Qazaqstan) à 2’34’’Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) à 3’32’’Louis Meintjes (AFS/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mtNairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) mtTadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) à 2’18’’Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 4’56’’Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) à 7’53’’Louis Meintjes (AFS/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 9’24’’Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) à 9’56’’Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) à 14’33’’Enric Mas (ESP/Movistar) à 16’35’’