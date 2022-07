17eme étape : Grosse journée dans les Pyrénées

Les choses sérieuses débutent véritablement, en ce qui concerne les Pyrénées. Ce mercredi, le peloton aura fort à faire, avec la 17eme étape de cette édition 2022 du Tour de France. Une étape longue de 129,7 kilomètres et qui reliera Saint-Gaudens, pour un départ donné à 13h15, à la piste d'envol de Peyragudes, un altiport situé dans le département des Hautes-Pyrénées. Cette étape sera composée de quatre ascensions répertoriées. Pour débuter, les coureurs auront droit au Col d'Aspin, classé en première catégorie et considéré comme un "classique" pyrénéen, avec une montée longue de 12 kilomètres à des pentes moyennes de 6,5%. Ensuite, les cyclistes enchaîneront avec la Hourquette d'Ancizan, classée en deuxième catégorie, dont la montée est longue de 8,2 kilomètres à des pentes moyennes de 5,1%. Une ascension arrivée que très récemment sur la Grande Boucle.

Peyragudes, un bon souvenir pour Bardet

Enfin, cette terrible journée se terminera par deux ascensions classées en première catégorie. Tout d'abord celle menant au sommet du col de Val Louron-Azet, longue de 10,7 kilomètres à des pentes moyennes plutôt irrégulières de 6,8%, avec certainement encore de très nombreuses attaques. Pour finir par cette fameuse montée finale menant à Peyragudes, longue de 8 kilomètres à des pentes moyennes de 7,8%. Avant le sommet, situé à une altitude de 1580 mètres, cette même ascension aura même des pentes moyennes pouvant aller jusqu'à 16%. Une ascension bien connue d'un coureur français. En effet, c'est Romain Bardet qui s'était alors montré le plus fort, lors de la dernière arrivée à ce même sommet, devant le Colombien Rigoberto Uran. C'était lors de l'édition 2017 du Tour de France. Le leader de la formation DSM a craqué ce mardi. Reste à savoir s'il pourra se rattraper.