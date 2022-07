16eme étape : Vingegaard, Van Aert, Geschke... Pour qui les maillots distinctifs ?

CYCLISME / TOUR DE FRANCE 2022

16eme étape - Carcassonne-Foix (178,5km) - Mardi 19 juillet 2022

La vie des maillots

Jonas Vingegaard a bel et bien conservé son maillot jaune. Le Danois de la Jumbo-Visma a même fini l'étape aux côtés de son premier poursuivant, à savoir Tadej Pogacar, pensionnaire de la formation UAE Emirates. Pourtant, le Slovène, double tenant du titre du Tour de France, ne s'est pas gêné pour porter plusieurs attaques, notamment dans la troisième et avant-dernière difficulté du jour, à savoir le port de Lers. Mais cela n'a donc pas payé.Une journée aux avant-postes. C'est ce qu'a encore vécu Wout Van Aert. Le Belge s'est même retrouvé dans un groupe de 29 coureurs, qui a compté plus de huit minutes d'avance sur le peloton. Mais, ce qui intéressait le pensionnaire de la formation Jumbo-Visma, c'était évidemment le sprint intermédiaire de Lavelanet, situé au kilomètre 67,8. Un sprint qu'il a franchi en deuxième position, pour 17 points supplémentaires glanés, sans oublier quatre de plus sur la ligne d'arrivée. De quoi porter son total à 399 unités, soit 217 de plus sur son dauphin Pogacar.Il savait que son avance était infime. Avant cette 16eme étape, Simon Geschke n'avait que sept unités d'avance sur Louis Meintjes. Ce mardi, l'Allemand est également parti dans la bonne échappée du jour, contrairement au Sud-Africain. Le pensionnaire de la formation Cofidis a glané dix points supplémentaires, en passant au sommet du port de Lers, puis deux autres unités au sommet du mur de Péguère. Par conséquent, son avance en tête de ce classement du maillot à pois est désormais de 19 unités sur Meintjes.Il a tenté de dynamiter cette étape. Dans le port de Lers, Tadej Pogacar a donc placé ses attaques. Si cela n'a pas fonctionné pour le maillot jaune, en revanche, ça a été payant pour le maillot blanc. En effet, avant cette étape, son dauphin, à savoir le Britannique Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) accusait un retard de 6'27", désormais 7'49" séparent les deux hommes à ce même classement.Lors de cette 16eme étape, la formation Ineos Grenadiers a su placer trois hommes parmi les 23 premiers : Geraint Thomas (17eme), Daniel Martinez (20eme) et Adam Yates (23eme). Trois Jumbo-Visma étaient dans le Top 21 du jour. Par conséquent, au classement général par équipes, la formation britannique conserve évidemment largement la tête, mais son avance sur son homologue néerlandaise passe de 35'16" à 28'51".Son petit numéro a été payant. Parti initialement dans l'échappée du jour, composée alors d'un total de 29 coureurs, Hugo Houle, pensionnaire de la formation Israel-Premier Tech est parti en solitaire avant le Mur de Péguère. Pour ensuite ne plus être revu et aller triompher. Outre l'étape, le Canadien est donc également désigné combatif du jour.