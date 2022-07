Vlasov s'est retrouvé virtuellement sur le podium

Bardet, grand perdant du jour

CYCLISME / TOUR DE FRANCE 2022

16eme étape - Carcassonne-Foix (178,5km) - Mardi 19 juillet 2022

Valentin Madouas (FRA/Groupama-FDJ) à 1’10’’

Mathieu Burgaudeau (FRA/TotalEnergies) à 5’04’’

Classement général après 16 étapes (sur 21)

David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) à 4’24’’

Romain Bardet (FRA/DSM) à 6’37’’

Une consécration. Ce mardi, le Canadien Hugo Houle, pensionnaire de la formation Israel-Premier Tech, a remporté, en solitaire, la 16eme étape de l'édition 2022 du Tour de France. Une étape longue de 178,5 kilomètres et reliant Carcassonne à Foix, avec le début des Pyrénées. Au départ, cinq non partants étaient à signaler, ce qui réduisait alors le peloton à 147 unités. Comme de coutume, les premières attaques n'ont pas tardé avant de fuser.Les deux hommes n'ont jamais réussi à rejoindre la tête. Dans la côte de Saint-Hilaire, classée en quatrième catégorie, longue de 1,6 kilomètre à une pente moyenne de 6,6%, étaient en tête Brandon McNulty (UAE), Wout van Aert, Nathan van Hooydonck (Jumbo-Visma), Dani Martinez (Ineos Grenadiers), Aleksandr Vlasov, Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe), Mikkel Honoré (Quick-Step Alpha Vinyl), Gorka Izagirre, Matteo Jorgenson (Movistar Team), Simon Geschke (Cofidis), Damiano Caruso, Dylan Teuns (Bahrain Victorious), Olivier Le Gac, Valentin Madouas, Michael Storer (Groupama-FDJ), Nils Eekhoff (Team DSM), Simone Velasco (Astana), Stefan Bissegger, Neilson Powless (EF Education-EasyPost), Maxime Bouet, Lukasz Owsian (Arkéa-Samsic), Philippe Gilbert, Tim Wellens (Lotto-Soudal), Tony Gallopin (Trek-Segafredo), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), Hugo Houle, Michael Woods (Israel-Premier Tech), Cyril Barthe et Alexis Gougeard (B&B Hotels-KTM).Passé le sommet, Burgaudeau, Jorgenson et Gougeard ont tenté de partir. Jorgenson n'a pas tardé avant de se relever, imité par Burgaudeau. Gougeard était donc seul en tête dans la montée au col de l'Espinas (3eme catégorie), longue de 5,3 kilomètres à une pente moyenne de 5%, avant de se faire reprendre par ses 28 anciens compagnons d'échappée. L'écart avec le peloton a continué à augmenter, dépassant même les huit minutes.Les hommes de tête se sont ensuite attaqués au Port de Lers, classé en 1ere catégorie, avec une montée longue de 11,4 kilomètres à une pente moyenne de 7%. Le Gac et Caruso en ont profité pour placer une attaque et l'écrémage a débuté, alors que l'Italien est ensuite parti seul, suivi par Woods et Storer, qui ont fini par revenir à cinq kilomètres du sommet. A un kilomètre, Caruso, Woods et Storer ont été repris par Van Aert, Geschke, McNulty et Jorgenson. Teuns est aussi revenu, dans la descente, imité par Vlasov puis par Gallopin.Dans le peloton, la Movistar a tenté de réagir. Pogacar a ensuite attaqué Vingegaard, qui ne s'est pas laissé faire. Meintjes s'est aussi montré. Des attaques qui ont lâché Bardet, finalement rentré dans la descente. Devant, Houle est parti, pour débuter seul le Mur de Péguère, classé en 1ere catégorie, avec une ascension longue de 9,4 kilomètres à une pente moyenne de 7,9%. Une ascension qui a encore vu Bardet être distancé. Le groupe maillot jaune n'était plus composé que de Pogacar, Majka, Kuss, Vingegaard et Quintana, rejoints ensuite par Thomas, Yates et Gaudu. Avant que Kuss ne dynamite encore tout, tandis que Majka a vu sa chaîne se casser.Gaudu est ensuite également parvenu à revenir. Devant, Hugo Houle a filé vers la victoire. Une première sur la Grande Boucle pour le Canada depuis 1988. A l'époque, c'est son propre directeur sportif Steve Bauer qui avait alors triomphé. Les larmes ont coulé sur les joues de Houle, qui a dédié ce succès à son frère décédé. Au classement général, Jonas Vingegaard conserve son maillot jaune, alors que le grand perdant du jour se nomme Romain Bardet, arrivé avec plus de 3'30’’ de retard sur le maillot jaune.Michael Woods (CAN/Israel-Premier Tech) mtMatteo Jorgenson (USA/Movistar) à 1’12’’Michael Storer (AUS/Groupama-FDJ) à 1’25’’Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) à 1’40’’Dylan Teuns (BEL/Bahrain Victorious) mtSimon Geschke (ALL/Cofidis) à 2’11’’Damiano Caruso (ITA/Bahrain Victorious) mtTadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) à 2’22’’Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 2’43’’Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) à 4’15’’Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) à 5’28’’Louis Meintjes (AFS/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 5’46’’Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) à 6’18’’Tom Pidcock (GBR/Ineos Grenadiers) à 10’11’’