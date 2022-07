15eme étape : Vingegaard en alerte, Van Aert ne s’arrête pas… Pour qui les maillots distinctifs ?

CYCLISME / TOUR DE FRANCE 2022

15eme étape - Rodez-Carcassonne (202,5km) - Dimanche 17 juillet 2022



La vie des maillots



Maillot jaune : Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma)



La journée n’a pas été de tout repos pour le leader du classement général. Avant le départ de l’étape, Jonas Vingegaard a perdu Primoz Roglic, touché au dos et qui a quitté la course. Le Danois a ensuite vu Steven Kruijswijk quitter le Tour de France dans une ambulance à la suite d’une chute. Jonas Vingegaard lui-même est allé à terre, sans que cela ne change la donne. Toutefois, alors que les Pyrénées s’annoncent, le ciel s’obscurcit pour le maillot jaune.



Maillot vert : Wout Van Aert (PBS/Jumbo-Visma)



Wout Van Aert s’est peut-être fait tirer les oreilles. Maillot vert sur les épaules, le Belge n’a pas hésité à partir en échappée mais, très vite, son équipe lui a ordonné de revenir aux côtés de Jonas Vingegaard et d’économiser ses forces en vue du final. Le résultat a été probant puisque « WVA » a pris la troisième place du sprint intermédiaire puis la deuxième place de l’étape. Une moisson de points qui lui permet de se rapprocher des 200 points d’avance sur ses rivaux.



Maillot à pois : Simon Geschke (ALL/Cofidis)



Avec un maximum de quatre points à prendre ce dimanche, Simon Geschke a opté pour limiter la dépense d’énergie et n’a pas cherché à prendre l’échappée. L’Allemand a même vu son coéquipier Benjamin Thomas prendre les points de la Côte des Cammazes, dernière difficulté du jour. Mais, après la journée de repos, il sera temps d’atteindre les Pyrénées, avec trois étapes qui seront décisives pour le maillot à pois.



Maillot blanc : Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates)



Après avoir semé la zizanie ce samedi, Tadej Pogacar n’a pas cherché à attaquer Jonas Vingegaard sur un terrain qui n’était pas favorable à un tel scenario. Le Slovène a même dû faire un effort pour revenir sur le maillot jaune à un moment de cette étape. Les Pyrénées seront le terrain de jeu parfait pour la bataille entre les deux candidats à la victoire finale.



Classement par équipes : Ineos Grenadiers (GBR)



Si l’équipe B&B Hotels-KTM a réalisé le meilleur résultat d’ensemble avec Luca Mozzato, Cyril Barthe et Sebastian Schönberger, l’absence d’écarts liée au sprint massif n’a pas fait bouger la hiérarchie. Ineos Grenadiers reste solidement en tête du classement avec 35 minutes d’avance sur Jumbo-Visma et 39 sur Groupama-FDJ.



Combatif du jour : Nils Politt (ALL/Bora-Hansgrohe)



Aux côtés de Mikkel Honoré dans l’échappée qui a marqué cette 15eme étape, Nils Politt n’a pas ménagé ses efforts pour résister à un peloton décidé à obtenir un sprint massif à Carcassonne. Le champion d’Allemagne a vu sa combativité récompensée.