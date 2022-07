15eme étape : Victoire au sprint pour Philipsen devant Van Aert et Pedersen

💛 @JumboVismaRoad's troubles continue as 🇩🇰 Jonas Vingegaard and 🇧🇪 @TiesjBenoot fall, they both set off again.

CYCLISME / TOUR DE FRANCE 2022

15eme étape - Rodez-Carcassonne (202,5km) - Dimanche 17 juillet 2022

Classement général après 15 étapes (sur 21)

Cette fois, c’est la bonne pour Jasper Philipsen ! Après avoir vu la victoire d’étape lui échapper à de trop nombreuses reprises, le sprinteur de la formation Alpecin-Deceuninck a su saisir sa chance dans les rues de Carcassonne à l’occasion du troisième sprint massif disputé sur ce Tour de France 2022. Une 15eme étape du Tour de France, promise aux sprinteurs dès la conception du parcours de 202,5km au départ de Rodez, qui n’a pas empêché les courageux de tenter leur chance. Dès les premiers hectomètres, alors qu’il évolue sur ses terres, Benjamin Thomas a essayé de lancer le bon coup du jour, imité ensuite par Tim Wellens. Toutefois, c’est un trio qui a obtenu les bonnes grâces du peloton avec Mikkel Honoré, Nils Politt et… Wout Van Aert ! Le porteur du maillot vert n’a pas hésité à se glisser dans cette échappée. Visiblement mal à l’aise dans la fournaise, Michael Morkov a été très rapidement distancé par le peloton et a dû affronter cette étape seul jusqu’au bout, contrairement à Caleb Ewan dans la même situation ce samedi. Alors qu’Alexis Gougeard a tenté un moment de partir en contre, l’échappée a très vite perdu un membre. Sur ordre de son équipe, Wout Van Aert a coupé son effort pour réintégrer le peloton aux côtés de Jonas Vingegaard.Nils Politt et Mikkel Honoré ont ainsi continué leur périple en duo, l’Allemand prenant les points au sommet de la Côte d’Ambialet, avec un écart qui a flirté avec les trois minutes. Toutefois, les équipes de sprinteurs n’étaient pas décidées à laisser faire cette échappée. La Trek-Segafredo a envoyé Tony Gallopin en tête de peloton pour augmenter l’allure et cela s’est très vite matérialisé au niveau de l’écart séparant les deux groupes. C’est alors que le peloton a été secoué par plusieurs chutes, concernant essentiellement la formation Jumbo-Visma. Dans un premier temps, c’est Steven Kruijswijk qui est allé à terre. Visiblement touché à une épaule, le Néerlandais a été évacué en ambulance. Après Primoz Roglic en amont de cette 15eme étape, Jonas Vingegaard a perdu un deuxième homme de main à l’approche des Pyrénées. Le porteur du maillot jaune a également chuté lors de la traversé de Revel avec son coéquipier Tiesj Benoot. Après un changement de vélo, le leader du classement général a pu reprendre la route et revenir sur le peloton. Derrière Mikkel Honoré et Nils Politt, Wout Van Aert a pris la troisième place lors du sprint intermédiaire. Le peloton ayant alors haussé le ton, le duo de tête a vu sa fugue prendre fin à un peu plus de 50 kilomètres de l’arrivée. Alors dans la Côte de Cammazes, qui a fait souffrir bon nombre de sprinteurs, Jonas Rutsch a tenté de sortir du peloton sans succès.C’est alors Benjamin Thomas et Alexis Gougeard qui ont pris la poudre d’escampette. Parvenant à prendre une trentaine de seconde au peloton à un peu moins de 30 kilomètres du but, les deux Français ont tout fait pour résister mais, une fois les sprinteurs revenus dans le peloton, leurs coéquipiers ont embrayé avec Quinn Simmons qui n’a pas hésité à sauter dans les roues des rares candidats à une attaque dans ce final d’étape. Profitant d’une perte de rythme du peloton causée par les équipes Ineos Grenadiers et Jumbo-Visma, qui ont remonté leurs leaders, le duo de tête a repris un peu d’air à l’entame des dix derniers kilomètres. Mais, alors qu’Alexis Gougeard a été lâché à 4000 mètres du but, Benjamin Thomas a été rattrapé à l’entrée de la dernière ligne droite, sous l’impulsion d’Edvald Boasson Hagen. Jasper Stuyven a alors mis la machine en route pour Mads Pedersen, qui a lancé tôt son sprint. Parvenant à trouver un espace pour passer sur la gauche de la route, Jasper Philipsen a pu déployer sa puissance pour devancer Wout Van Aert sur la ligne d’arrivée et remporter sa première étape sur le Tour de France, lui qui a déjà levé les bras à trois reprises sur la Vuelta. Alors que la dernière journée de repos est prévue ce lundi, Jonas Vingegaard conserve le maillot jaune, qu’il devra défendre dans les Pyrénées.Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) mtMads Pedersen (DAN/Trek-Segafredo) mtPeter Sagan (SLQ/TotalEnergies) mtDanny van Poppel (PBS/Bora-Hansgrohe) mtDylan Groenewegen (PBS/BikeExchange-Jayco) mtFlorian Sénéchal (FRA/Quick-Step Alpha Vinyl) mtLuca Mozzato (ITA/B&B Hotels-KTM) mtAndrea Pasqualon (ITA/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mtFred Wright (GBR/Bahrain Victorious) mtTadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) à 2’22’’Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 2’43’’Romain Bardet (FRA/DSM) à 3’01’’Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) à 4’06’’Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) à 4’15’’Louis Meintjes (AFS/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 4’24’’David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) à 4’24’’Tom Pidcock (GBR/Ineos Grenadiers) à 8’49’’Enric Mas (ESP/Movistar) à 9’58’’