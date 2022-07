15eme étape : Un peu de répit pour le peloton ?

Est-ce que ce sera le calme avant la tempête ? Au lendemain d’une étape échevelée vers Mende, notamment animée par Tadej Pogacar et Michael Matthews, le Tour de France va prendre la direction de Carcassonne avant la troisième et dernière journée de repos. Au départ de Rodez, le parcours ne sera pas véritablement plat mais, pendant 60 kilomètres, ne proposera pas de véritable difficulté. Ce n’est qu’après une courte descente que la Côte d’Ambialet (4,4km à 4,6% de moyenne) pourrait permettre à un échappée de prendre un peu d’avance sur un peloton sans doute fatigué après deux semaines de course. Après avoir traversé Lautrec et rallié Revel le long d’une transition de quasiment 70 kilomètres puis passé le sprint intermédiaire de Saint-Ferréol, la Côte des Cammazes (5,1km à 5,1% de moyenne) pourrait poser problème aux équipes de sprinteurs.

Vers un sprint massif à Carcassonne ?

Ces dernières pourraient vouloir cadenasser la course pour laisser leurs leaders s’expliquer dans la dernière ligne droite, ce qui est rarement arrivée sur cette Grande Boucle très animée. En effet, une fois le sommet franchi à 48 kilomètres de l’arrivée, la dernière portion du parcours sera essentiellement en descente jusqu’à Villegailhenc puis plate pour les treize derniers kilomètres. A l’issue d’un final tournant mais pas forcément très technique au cœur de Carcassonne, il sera alors temps de savoir qui de l’éventuelle échappée ou du peloton aura le dernier mot concernant la victoire d’étape. Les coureurs pourront alors profiter d’une journée de repos salutaire à proximité de la citadelle de Carcassonne car, dès ce mardi, les choses sérieuses vont reprendre avec les contreforts des Pyrénées qui seront déjà atteints.